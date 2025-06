In arrivo Pitch Perfect: K-Pop Idols

Il mondo di Pitch Perfect è pronto a tornare – questa volta con un sound tutto nuovo. La celebre saga musicale si prepara ad ampliare il proprio universo narrativo con una nuova serie TV ambientata nel mondo del K-pop, attualmente in sviluppo con il titolo Pitch Perfect: K-Pop Idols.

A darne notizia è Variety, che ha anche annunciato un nuovo accordo tra Brownstone Productions, la casa di produzione di Elizabeth Banks e Max Handelman, e Universal Television.

Di cosa parlerà la nuova serie?

Pitch Perfect: K-Pop Idols, scritta da Joel Kim Booster, seguirà le vicende di una cantautrice americana in difficoltà che, in modo del tutto inaspettato, si ritrova a fare un’audizione per diventare membro del primo gruppo K-pop completamente americano. La premessa si inserisce perfettamente nel filone musicale e ironico della saga, ma con un twist internazionale e attualissimo, visto l’enorme successo globale della musica K-pop.

Questa nuova serie rappresenta il secondo spin-off televisivo del franchise Pitch Perfect, dopo Bumper in Berlin (disponibile su Peacock), con Adam Devine nuovamente nei panni del personaggio dei film. Elizabeth Banks, già regista di Pitch Perfect 2 e volto ricorrente della trilogia originale, tornerà come produttrice esecutiva insieme a Max Handelman, Paul Brooks, Scott Niemeyer e il regista Jason Moore, che ha diretto il primo film della saga.

Quando uscirà?

Al momento non è stata annunciata una data di uscita ufficiale per Pitch Perfect: K-Pop Idols, ma con lo sviluppo già avviato e l’interesse crescente per le produzioni a tema K-pop, è probabile che ne sapremo di più nei prossimi mesi.

Tutto tace quindi anche sul cast e su chi della trilogia originale potremmo rivedere nella nuova serie TV. Prossimamente arriveranno tutte le informazioni necessarie per scoprire questo nuovo capitolo della saga.