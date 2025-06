Pirati dei Caraibi 6: ritorni illustri e una nuova rotta per il franchise

Dopo anni di silenzio e incertezze, Pirati dei Caraibi 6 torna a far parlare di sé. Il produttore storico Jerry Bruckheimer ha recentemente confermato che il sesto capitolo della celebre saga è ancora in fase di sviluppo, con una sceneggiatura in lavorazione e la promessa di riportare in scena alcuni volti noti.

Il progetto, avviato già durante la produzione de La vendetta di Salazar (2017), ha subito diversi rallentamenti, non ultimi quelli legati alla controversa vicenda legale tra Johnny Depp e Amber Heard. Dopo le accuse rivolte all’attore, la Disney aveva inizialmente deciso di escluderlo dal franchise, alimentando dubbi sulla possibilità di rivedere Jack Sparrow sul grande schermo. Durante il processo per diffamazione, Depp stesso ha dichiarato di non essere interessato a un ritorno, ma la situazione sembra ora meno definitiva.

In un’intervista rilasciata a ScreenRant in occasione dell’uscita del film F1, prevista per il 27 giugno, Bruckheimer ha offerto qualche dettaglio in più su Pirati dei Caraibi 6. Alla domanda sul tipo di approccio che avrà il nuovo film, ha risposto:

“Stiamo lavorando a una sceneggiatura. Speriamo di farla bene, e poi la realizzeremo. Vogliamo davvero realizzarla, questo è certo.”

Alla domanda se il progetto sarà un sequel diretto o qualcosa di nuovo, il produttore ha spiegato:

“Sarà una nuova interpretazione. […] Non tutti nuovi attori. Ne avremo alcuni di ritorno.”

Senza rivelare nomi specifici, Bruckheimer ha lasciato intendere che il sesto film manterrà un legame con il passato, ma con una visione rinnovata.

Chi potrebbe tornare

Mentre l’eventuale ritorno di Johnny Depp rimane un’incognita, sono diversi i personaggi che potrebbero riprendere i loro ruoli. Oltre ai protagonisti storici Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swann (Keira Knightley), tra i personaggi ricorrenti più amati figurano:

Il Capitano Hector Barbossa (Geoffrey Rush)

Joshamee Gibbs (Kevin McNally)

Calypso/Tia Dalma (Naomie Harris)

Pintel (Lee Arenberg) e Ragetti (Mackenzie Crook)

Henry Turner (Brenton Thwaites) e Carina Barbossa (Kaya Scodelario), introdotti nel quinto film

Se La vendetta di Salazar aveva tracciato nuove direzioni narrative, Pirati dei Caraibi 6 sembra intenzionato a bilanciare novità e nostalgia, anche se Bruckheimer ha chiarito che non sarà una continuazione diretta del capitolo precedente.

Ad oggi, Pirati dei Caraibi 6 resta avvolto nel mistero, ma i commenti di Bruckheimer suggeriscono che presto ci saranno aggiornamenti succosi.