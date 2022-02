2 Il tenero scatto

Pierpaolo Spollon è un vero mattatore e lo ha dimostrato anche ad Oggi è un altro giorno. Nel corso della giornata odierna l’attore di Doc – nelle tue mani si è lasciato andare a una serie di confidenze sulla sua vita privata con la conduttrice Serena Bortone. Durante l’intervista, in cui ha anche ballato la coreografia di Jerusalema e cantato con un ukulele, sono state mostrate alcune foto della sua infanzia.

Pierpaolo Spollon – Oggi è un altro giorno

Ecco in questo screenshot che vi mostriamo qui in alto una foto di un compleanno di Pierpaolo quando era solo un bambino. L’attore ha anche condiviso un divertente aneddoto che riguarda sua madre e Doc. “Nell’ultima puntata si è arrabbiata tantissimo perché c’era una scena in cui Luca Argentero contava, purtroppo, i morti del covid e io arrivavo portando un altro nastrino dicendo ‘ne è morto un altro’ – ha ricordato – e lui mi diceva ‘ma chi?’ e io, che sono un grandissimo figlio di colei la quale mi ha generato, ho detto il nome di mia madre“.

“E mentre ero lì ho detto ‘ma sì, perché no’, mi sembrava una cosa divertente. Io ho riso tanto, mio padre ha riso, mia madre un po’ meno. Si è proprio arrabbiata e hanno iniziato a mandarle messaggi su messaggi“, ha raccontato divertito Pierpaolo Spollon. L’ottavo episodio è stato denso di colpi di scena. Nel corso della puntata abbiamo infatti scoperto cosa è successo veramente a Lorenzo Lazzarini (Gianmarco Saurino) e qual è il mistero dietro il nome in codice “cane blu”.

