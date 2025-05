Phoebe Tonkin, star di The Originals, si è sposata! Alle sue nozze anche le sue ex colleghe e amiche Nina Dobrev e Claire Holt

Le nozze di Phoebe Tonkin

Phoebe Tonkin si è sposata qualche giorno fa. E alle sue nozze c’erano tanti volti noti della tv con cui ha lavorato insieme al passato. Prima di mostrarvi le immagini del lieto evento, vi raccontiamo qualcosa di più sulla carriera dell’attrice australiana.

Tonkin ha debuttato nel mondo della recitazione con la serie H2O, che ha avuto un ottimo successo anche nel nostro paese. La sua fama è scoppiata nuovamente grazie a The Vampire Diaries. Phoebe ha avuto un ruolo ricorrente nella quarta stagione nei panni di Hayley Marshall.

Lo stesso ruolo lo ha poi interpretato nello spin-off The Originals, di cui è stata assoluta protagonista per l’intera durata. Negli ultimi anni l’attrice ha lavorato per lo più in Australia ma i rapporti costruiti sui set delle serie The CW sono durati fino a oggi.

Infatti sia Nina Dobrev che Claire Holt erano entrambe presenti al giorno delle sue nozze. Dobrev è stata uno dei volti simbolo di The Vampire Diaries, mentre Holt ha avuto possibilità di farsi apprezzare principalmente in The Originals. Lei e Phoebe però si conoscono da quasi 20 anni, da quando hanno lavorato insieme in H2O.

Come mostrato nelle foto apparse sul profilo di Nina Dobrev, sia lei che Claire Holt sono state le damigelle della sposa. Con loro ci sarebbe anche Shelley Hennig, con cui Phoebe Tonkin ha lavorato in The Secret Circle.

“Non è ancora finita. Un weekend perfetto per festeggiare Phoebe e Bernie. Congratulazioni signor e signora Lagrange, l’eternità inizia ora“, sono le parole usate da Nina nella didascalia che accompagna gli scatti.

Pochi giorni fa il cast di The Vampire Diaries e The Originals aveva fatto sognare nuovamente il pubblico con un’altra notizia. Candice King e Steven Krueger, rispettivamente interpreti di Caroline e Josh, hanno annunciato le loro future nozze.