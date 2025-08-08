Nella stagione 2 della serie Netflix, Mercoledì Addams inizia a piangere lacrime nere dopo aver usato i suoi poteri psichici. Ecco cosa significano e come influenzano la trama.

Perché Mercoledì piange lacrime nere nella stagione 2

La stagione 2 di Mercoledì su Netflix amplia notevolmente i poteri della protagonista, mostrandola impegnata a risolvere nuovi omicidi grazie alla sua mente brillante e alle capacità psichiche. Tuttavia, l’uso di queste abilità ha un effetto collaterale inquietante: ogni volta che le spinge oltre il limite, sul suo volto compaiono lacrime nere.

All’inizio, Mercoledì considera il fenomeno come un semplice malfunzionamento temporaneo, ma col tempo emerge la verità: si tratta di un chiaro segnale di esaurimento psichico. Come spiegato da Morticia, le lacrime nere indicano che la figlia sta abusando dei suoi poteri, consumando troppe energie mentali senza considerare le conseguenze.

L’origine delle lacrime nere di Mercoledì e il legame con Goody Addams

Alla fine della prima stagione, Mercoledì perde la sua guida spirituale Goody Addams, ma conserva il suo libro di incantesimi. Durante l’estate, lo studia con dedizione, imparando formule complesse e perfezionando le proprie capacità. Tuttavia, il libro si rivela troppo avanzato per lei.

Un suo eccesso di sicurezza la porta a ignorare gli avvertimenti di Morticia e a sottovalutare il prezzo che il suo corpo e la sua mente stanno pagando. La situazione precipita quando Mercoledì ha una visione della morte di Enid e sviene, con il volto solcato dalle lacrime nere. Dopo l’episodio, non riesce più a usare i suoi poteri.

Il precedente di Ophelia e l’avvertimento di Morticia

Morticia racconta a Mercoledì la storia della sorella Ophelia, anch’essa un potente Corvo, che in gioventù spinse i propri limiti psichici troppo oltre. Durante il secondo anno alla Nevermore, fu trovata urlante con lacrime nere agli occhi, in preda a un collasso mentale.

Internata al Willow Hill Psychiatric Hospital, fuggì e scomparve nel nulla più di quindici anni fa. Morticia teme che la storia si possa ripetere con Mercoledì e si dice pronta a tutto pur di salvarla, persino distruggere il libro di Goody.

Cosa succederà a Mercoledì nella parte 2

Le lacrime nere non sono un segno di morte imminente, ma un avvertimento: Mercoledì deve imparare a controllare le proprie abilità e a rispettare i limiti, o rischia di cadere nella stessa spirale di follia di Ophelia. Nella seconda metà della stagione 2, il percorso della protagonista sarà quindi legato non solo alla risoluzione dei misteri, ma anche alla gestione consapevole dei suoi poteri, per evitare che diventino la sua rovina.