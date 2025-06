Erik Per Sullivan non riprenderà il ruolo di Dewey nel revival di Malcolm: ha rifiutato l’invito perché sta facendo un master ad Harvard

Erik Per Sullivan non tornerà come Dewey nel revival di Malcolm

Il revival della storica serie Malcolm è ufficialmente in lavorazione con gran parte del cast originale pronto a tornare: Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Christopher Masterson e Justin Berfield riprenderanno i loro amati ruoli della famiglia Wilkerson. Tuttavia, un volto molto amato mancherà all’appello: Erik Per Sullivan, l’attore che ha interpretato il piccolo e geniale Dewey, non farà parte del progetto.

Al suo posto, il personaggio sarà interpretato da Caleb Ellsworth-Clark. La scelta non ha sorpreso del tutto i fan, considerando che Erik Per Sullivan si è ritirato dalla recitazione nel 2010, a soli 19 anni, e ha mantenuto un profilo estremamente riservato negli anni successivi.

Bryan Cranston ha rivelato, durante un’ospitata al podcast Fly on the Wall con Dana Carvey e David Spade, di aver contattato personalmente Erik Per Sullivan per proporgli il ritorno. “Gli ho detto: ‘Ehi, abbiamo lo show! Tornerà.’ E lui: ‘Oh, è fantastico!’ E io: ‘Sì, quindi non vediamo l’ora di riaverti con noi’. E lui: ‘Oh, no, no, non voglio farlo. Ma è fantastico’”.

Oggi Erik Per Sullivan, 33 anni, è completamente lontano dal mondo dello spettacolo. Secondo Cranston, l’ex bambino prodigio sta frequentando un master ad Harvard e ha chiarito: “Non recito più da quando avevo 9 anni. Non mi interessa tornare”.

Il revival sarà una miniserie evento di quattro episodi, prodotta da Disney Branded Television e disponibile prossimamente su Disney+. Le riprese sono iniziate ad aprile e Frankie Muniz ha già condiviso qualche scatto dietro le quinte in compagnia di Cranston e Kaczmarek. Prossimamente scopriremo quando esce in streaming.