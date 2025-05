Svolta nel mondo di Peppa Pig: è nata la sorellina Evie Pig

Una svolta scuote il mondo di Peppa Pig: è ufficiale, Mamma Pig ha dato alla luce una bambina. Si chiama Evie Pig ed è la nuova sorellina di Peppa e George.

L’annuncio è arrivato nel corso del programma Good Morning Britain, dove si è scoperto la piccola è nata alle 5:34 di martedì 20 maggio. La piccola è nata al prestigioso reparto maternità Lindo Wing del St Mary’s Hospital di Londra, lo stesso dei figli della principessa Kate.

Il nome Evie è un omaggio alla zia di Mamma Pig. La nascita è stata annunciata con una versione in stile reale del classico annuncio di nascita reale. Era presente un banditore, che ha anche presentato il certificato di nascita ufficiale di Peppa Pig.

Dopo oltre 20 anni di trasmissioni, la famiglia Pig si allarga per la prima volta, segnando un cambiamento epocale nella celebre serie animata per bambini. Peppa, che finora ha vissuto avventure quotidiane con Mamma Pig, Papà Pig e il fratellino George, si prepara ora a un nuovo ruolo: quello di sorella maggiore.

Si dice che i fratelli maggiori Peppa e George siano al settimo cielo ed emozionati di conoscere la loro nuova sorellina, mentre mamma e papà Pig “non vedono l’ora di fare tanti sbuffi felici e notti insonni”.

Il pubblico non dovrà attendere troppo per vedere Evie sullo schermo: il 30 maggio uscirà al cinema “Peppa Meets The Baby”, uno speciale di un’ora che introdurrà ufficialmente la nuova arrivata nella serie. La proiezione è ricca di canzoni e comprende 10 nuovi episodi, in cui Peppa e George si preparano all’arrivo della loro sorellina.

Lanciata nel 2004, Peppa Pig è oggi un fenomeno mondiale, trasmesso in oltre 180 paesi e disponibile in più di 40 lingue.