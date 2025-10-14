Emily Henry è ormai una delle autrici più amate del romance contemporaneo, e dopo anni di attesa uno dei suoi romanzi più celebri arriva finalmente sul grande schermo. Il film tratto da People we meet on vacation – Un amore in vacanza, bestseller del 2021, è ufficialmente realtà e promette di conquistare sia i fan del libro che gli appassionati di commedie romantiche.

Pubblicato negli USA nel 2021, il romanzo ha venduto oltre 2 milioni di copie e ha debuttato al primo posto nella classifica dei bestseller del New York Times. Ora, a quasi cinque anni dall’uscita, Netflix è pronta a trasformarlo in uno dei film più attesi del 2026.

People We Meet on Vacation: la trama del film

La storia segue Poppy e Alex, due amici inseparabili ma completamente diversi: lei è estroversa, caotica e sempre in movimento, lui è più riservato e riflessivo. Ogni estate, i due hanno la tradizione di partire insieme per un viaggio, anche con pochi soldi in tasca, condividendo esperienze e ricordi.

Tuttavia, dopo un misterioso incidente durante una delle vacanze, smettono di parlarsi per due anni. Quando Poppy decide di rivedere Alex per un ultimo viaggio insieme, le emozioni mai dette e i sentimenti repressi tornano a galla.

Una storia di amicizia, nostalgia e amore inaspettato, ambientata tra resort, aeroporti e panorami mozzafiato.

Il cast di People We Meet on Vacation

Nel ruolo dei protagonisti di People we meet on vacation – Un amore in vacanza troviamo Tom Blyth (noto per The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel di Hunger Games) nei panni di Alex, e Emily Bader (My Lady Jane) in quelli di Poppy.

La stessa Emily Henry ha elogiato la loro chimica sul set, definendola “magica e autentica”.

Completano il cast Sarah Catherine Hook (The White Lotus), Jameela Jamil, Lucien Laviscount, Lukas Gage, Miles Heizer, Alan Ruck, Molly Shannon, Alice Lee e Tommy Do.

Data di uscita

Nonostante l’atmosfera estiva del film, People we meet on vacation – Un amore in vacanza uscirà il 9 gennaio 2026 su Netflix.

Il trailer, pubblicato il 30 settembre 2025, mostra brevi scorci delle vacanze condivise da Poppy e Alex, alternando flashback e presente. Il tono è romantico e ironico, con una domanda che riecheggia più volte: “Siete solo amici?” — a cui entrambi rispondono troppo in fretta “Solo amici”, anche se i loro sguardi raccontano un’altra storia.

Tra i romanzi più discussi su #BookTok, People We Meet on Vacation arriva al cinema con grandi aspettative. La produzione, iniziata nel 2025, ha già attirato milioni di visualizzazioni sui social grazie alle foto dal set e al fascino dei due protagonisti.

Con il suo mix di umorismo, romanticismo e nostalgia, il film promette di essere una delle commedie romantiche più attese del 2026.