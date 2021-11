3 La nuova casa di Penn Badgley

Penn Badgley ha comprato casa! L’attore di You ha approfittato dell’enorme successo riscontrato dalla serie Netflix per affrontare un acquisto importante in un luogo che renderebbe orgoglioso un altro personaggio interpretato in passato: Dan Humphrey! Badgley ha infatti acquistato una nuova abitazione nel quartiere di Brooklyn, a New York, a un costo decisamente più “alla portata” rispetto alle mega-ville hollywoodiane che abbiamo visto nel corso degli anni.

L’abitazione, che potete vedere cliccando qui, è un loft dotato di tre camere da letto e due bagni. Come descritto sugli annunci, la casa vanta sette finestre con vista sugli alberi e viene definito un “gioiello graziosamente proporzionato”. La camera da letto principale ha due armadi e un bagno con una doccia. Il costo che Penn e sua moglie, la musicista Domino Kirke, hanno sborsato per aggiudicarsi questo grazioso nido d’amore? Si aggira intorno a un milione e 825 mila dollari! Secondo una fonte del settore sembra che Penn Badgley abbia addirittura pagato 100 mila dollari in più rispetto al prezzo inizialmente richiesto per potersi aggiudicare l’appartamento.

Il quartiere di Brooklyn ha un legame speciale per l’attore, o quanto meno per i suoi fan! Chi ha seguito Gossip Girl sa perfettamente che è proprio qui che è cresciuto il personaggio di Dan Humphrey, il “ragazzo solitario” che Penn ha interpretato per ben sei stagioni. Ora quel ragazzo è cresciuto e si gode il successo di You, dove veste i panni del protagonista Joe Goldberg. La terza stagione della serie è stata rilasciata lo scorso 15 ottobre su Netflix. La piattaforma di streaming più nota al mondo ha intanto confermato il rinnovo dello show per una quarta annata.

Cosa potrebbe accadere nei nuovi episodi? Sul web sono nate le più svariate teorie sul futuro dello show e di Joe. Ve ne riportiamo alcune…