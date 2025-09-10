Nel nuovo libro I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries è stato rivelato che anche Pedro Pascal stava per ottenere un ruolo

Pedro Pascal in The Vampire Diaries e The Originals

Pedro Pascal avrebbe potuto interpretare un ruolo di un personaggio apparso in The Vampire Diaries e poi scoppiato in The Originals. L’attore, che negli ultimi anni ha partecipato a svariati progetti cinematografici e televisivi, stava per ottenere una parte nelle due serie The CW.

A rivelare questo dettaglio, come riportato da US Weekly, è stato il libro I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries scritto dalla editor di Entertainment Weekly Samantha Highfill. In un estratto del racconto, uscito nelle librerie lo scorso 9 settembre, la co-creatrice dello show Julie Plec ha rivelato che l’amatissimo attore ha sostenuto un provino per una parte.

“Io volevo Pedro Pascal. Lo amavo così tanto“, ha dichiarato. Tuttavia la cosa non è andata in porto perché il giorno dell’audizione finale Pedro era stato colpito da una febbre altissima. Inoltre Plec ha aggiunto che l’attore era troppo grande per una serie The CW.

Il ruolo in questione? Era quello di Marcel Gerard. Il figlio adottivo di Klaus Mikaelson è apparso per la prima volta nel back door pilot di The Originals presente nella quarta stagione di The Vampire Diaries. Il ruolo è stato alla fine conquistato da Charles Michael Davis, il quale lo ha interpretato per tutte e cinque le stagioni.

La notizia di un provino di Pascal per un ruolo in The Originals in realtà non era del tutto nuova. Due anni fa Paul Wesley raccontò in un episodio del podcast “Inside of You with Michael Rosenbaum” che, molto prima di The Last of Us, l’attore aveva tentato di entrare nel cast dello spin-off di The Vampire Diaries.

“Non ha ottenuto la parte. A proposito, è un attore fantastico“, ha rivelato Wesley. Al momento non è arrivato nessun commento da parte di Pedro sulla vicenda. Quest’ultimo può decisamente dirsi lo stesso soddisfatto, visto che negli ultimi anni la sua carriera è esplosa.