Il film di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, porta sul grande schermo la saga di Tommy Shelby. Ecco tutto su trama, cast, data d’uscita in Italia e dove vederlo in streaming.

Peaky Blinders: The Immortal Man – il film evento sulla famiglia Shelby

Il leggendario ritorno dei Peaky Blinders sta per arrivare. Dopo sei stagioni di successo mondiale, la storia di Tommy Shelby continua con il film Peaky Blinders: The Immortal Man, diretto da Tom Harper e scritto dal creatore della serie Steven Knight. Come riportato da Town & Country Magazine, il film espanderà il mondo dei Peaky verso nuovi orizzonti narrativi e temporali.

Trama del film Peaky Blinders: The Immortal Man

La trama di Peaky Blinders: The Immortal Man è ambientata durante la Seconda guerra mondiale e si concentra su un Tommy Shelby più maturo e segnato dagli eventi. Dopo gli avvenimenti della sesta stagione, Tommy – creduto morto da molti – riappare in un’Europa devastata dal conflitto, dove le ombre del potere e del crimine continuano a muoversi.

Come anticipato da Steven Knight in diverse interviste, la guerra rappresenta un “nuovo campo di battaglia per i Peaky”, con Tommy coinvolto in un intreccio di spionaggio, resistenza e vendetta personale. Il film esplorerà il passaggio da gangster a leggenda, intrecciando la sua storia con figure realmente esistite e nuove minacce che emergono nel caos bellico.

Il titolo, The Immortal Man, fa riferimento al modo in cui Tommy Shelby diventa un’icona indistruttibile, simbolo di potere, sopravvivenza e dannazione.

Il cast del film: chi torna e chi si aggiunge

Confermatissimo nel cast del film di Peaky Blinders Cillian Murphy, che torna a vestire i panni di Tommy Shelby, questa volta anche in veste di produttore esecutivo. Al suo fianco dovrebbero tornare alcuni volti storici della serie, tra cui:

Paul Anderson nel ruolo di Arthur Shelby , il fratello tormentato e violento;

nel ruolo di , il fratello tormentato e violento; Sophie Rundle come Ada Shelby , l’unica sorella Shelby;

come , l’unica sorella Shelby; Stephen Graham è Hayden Stagg.

Purtroppo, non sarà presente Helen McCrory, indimenticabile interprete di Polly Gray, scomparsa nel 2021. Tuttavia, secondo quanto riportato, la sua assenza verrà omaggiata all’interno della trama.

Tra le nuove aggiunte al cast, si parla della partecipazione di Rebecca Ferguson (Dune), Barry Keoghan (Saltburn) e Tim Roth (Lie to Me), anche se non sono ancora stati svelati i ruoli che sono stati chiamati a ricoprire.

Quando esce Peaky Blinders: The Immortal Man

La produzione del film è attualmente in fase di post-produzione e, secondo le ultime notizie, l’uscita è prevista per il 2026. Per quanto riguarda l’arrivo in Italia, Peaky Blinders: The Immortal Man dovrebbe arrivare prima nelle sale cinematografiche, e successivamente approdare in streaming su Netflix, dove sono già disponibili tutte le stagioni della serie originale.

Dove vedere il film in streaming

Il film di Peaky Blinders sarà disponibile in esclusiva su Netflix a livello globale qualche settimana dopo il debutto cinematografico. Gli abbonati potranno così seguire l’ultimo atto della saga direttamente da casa, con sottotitoli e doppiaggio in italiano.

Nel frattempo, per prepararsi all’uscita, è possibile recuperare tutte e sei le stagioni di Peaky Blinders su Netflix, insieme a contenuti extra e documentari che ripercorrono la creazione del fenomeno firmato Steven Knight.

Un nuovo inizio per l’eredità dei Peaky Blinders

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, Peaky Blinders: The Immortal Man non rappresenterà la conclusione definitiva della saga dei fratelli Shelby. Come recentemente annunciato da BBC e Netflix, la storia continuerà con una nuova serie sequel di Peaky Blinders, già confermata per due stagioni.

A guidare il progetto sarà ancora una volta Steven Knight, creatore della serie originale, che ha promesso un nuovo capitolo radicato a Birmingham, ambientato negli anni ’50, in un’epoca di ricostruzione e tensioni postbelliche.

La serie racconterà le vicende della nuova generazione degli Shelby, alle prese con un mondo che cambia e con nuove sfide di potere e sopravvivenza. Dunque, più che un addio, Peaky Blinders: The Immortal Man sarà il ponte tra il passato e il futuro della saga, aprendo la strada a una nuova era del mito dei Peaky.