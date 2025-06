Tutto su chi è Özge Gürel, attrice turca celebre per Cherry Season – La stagione del cuore e non solo: dai primi anni a Istanbul al successo internazionale, formazione, vita privata, matrimonio e social media.

Biografia e formazione di Özge Gürel

Özge Gürel è nata il 5 febbraio 1987 a Istanbul, in Turchia, e fin da giovane ha mostrato un forte interesse per il mondo dell’arte e della recitazione. Cresciuta nel quartiere di Silivri, un’area più tranquilla e periferica della capitale culturale turca, Özge è l’ultima di tre sorelle. La sua famiglia ha radici multiculturali: suo padre è di origine circassa, mentre sua madre proviene da Salonicco, in Grecia.

Nonostante la passione per il mondo dello spettacolo, inizialmente Özge sceglie un percorso accademico differente: si iscrive infatti al corso di laurea in Commercio Internazionale presso l’Università di Beykent. Tuttavia, dopo alcuni semestri, si rende conto che la sua vera vocazione è la recitazione. Decide così di abbandonare gli studi universitari e concentrarsi totalmente sulla sua formazione artistica.

Per inseguire il sogno di diventare attrice, Özge Gürel si trasferisce nel cuore di Istanbul, dove comincia a frequentare corsi di recitazione professionale, dizione, presenza scenica e gestione delle emozioni. Si forma inoltre con alcuni coach teatrali, seguendo un percorso di perfezionamento che le consente di acquisire padronanza tecnica e naturalezza interpretativa.

Durante questo periodo lavora anche in piccoli set pubblicitari e si mantiene con attività collaterali, senza mai perdere di vista l’obiettivo di entrare nel mondo del cinema e della televisione turca. Il suo approccio determinato e il talento innato la portano a ottenere le prime audizioni per ruoli televisivi già nei primi anni del 2010.

Carriera: i primi passi e il successo

Nel 2010 Özge Gürel debutta nella serie Kızım Nerede?, seguita da ruoli secondari in Ve İnsan Aldandı e Huzur Sokağı. La svolta arriva nel 2014-2015 con Cherry Season – La stagione del cuore, in cui interpreta Öykü Acar, aspirante stilista innamorata dell’architetto Ayaz. Per questo ruolo riceve premi come Miglior Attrice Emergente e Miglior Attrice dell’Anno.

Successivamente recita in Medcezir, Muhtesem Yüzyıl e il film Bizum Hoca (2014). Nel 2017 è protagonista di Yıldızlar Şahidim e recita nei film Organik Aşk Hikayeleri e İlk Öpücük, oltre alla serie Bitter Sweet – Ingredienti d’amore. Nel 2020 interpreta Ezgi in Mr. Wrong – Lezioni d’amore con Can Yaman. Più recentemente recita in Sipahi (2022‑23) e nel film Savrulan Zaman (2024).

Vita privata di Özge Gürel: il marito Serkan Çayoğlu

La vita privata di Özge Gürel è da anni al centro dell’attenzione dei fan, specialmente dopo il grande successo ottenuto con le sue interpretazioni nelle serie turche più amate. Nonostante la sua notorietà, l’attrice ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra sfera pubblica e sfera personale, scegliendo con attenzione cosa condividere con il suo pubblico.

Dal 2014, Özge è sentimentalmente legata all’attore turco Serkan Çayoğlu, conosciuto sul set proprio della serie Cherry Season – La stagione del cuore (Kiraz Mevsimi), dove interpretavano la coppia protagonista. Il loro amore, nato dietro le quinte, ha conquistato anche i fan, che li hanno subito eletti “coppia ideale” delle soap turche.

La loro relazione è cresciuta nel tempo, lontano dai riflettori più invadenti, ed è diventata una delle più stabili nel panorama televisivo turco. Dopo anni di fidanzamento, Özge Gürel e Serkan Çayoğlu si sono sposati nel luglio 2022, con una cerimonia intima in Germania, come riportato da fonti locali e confermato da Hürriyet. Il matrimonio ha consolidato ulteriormente il legame tra i due attori. Al momento, la coppia non ha figli.

Presenza social e curiosità

Veramente attiva online, Özge Gürel conta oltre 6 milioni di follower su Instagram (@ozgecangurelofficial). Condivide foto da set, scatti professionali, momenti romantici col marito, passioni quotidiane come viaggi, e promuove brand e impegni personali.