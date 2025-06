Le parole di Owen Cooper

Owen Cooper è uno degli attori più promettenti della nuova generazione. Ad appena 15 anni il giovane interprete si è fatto notare dal grande pubblico per la sua interpretazione in Adolescence, miniserie che è diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

Grazie ai numeri record registrati nei primi 24 giorni è diventata la quarta serie in lingua inglese più vista nella storia di Netflix, totalizzando ben 114 milioni di visualizzazioni. Ora la serie è dietro soltanto a tre colossi: Mercoledì Stagione 1 (252,1 milioni di visualizzazioni), Stranger Things Stagione 4 (140,7 milioni) e Dahmer – Monster: the Jeffrey Dahmer Story (115,6 milioni).

Negli scorsi giorni Cooper che interpreta il ruolo del protagonista Jamie, accusato dell’omicidio di una sua compagna di classe, è stato ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon.

Nel corso della puntata si è parlato anche del futuro lavorativo dell’attore e, in particolare, dei rumor che lo vedrebbero in lizza come un futuro Spider-Man al posto di Tom Holland. Owen Cooper ha risposto a queste indiscrezioni, rivelando che al momento si tratta soltanto di un suo desiderio.

“Penso di averlo detto nel corso di un’intervista. Tra 10 anni forse. È il sogno di tutti i bambini. L’ho visto su TikTok, in tanti si aspettano che io interpreti Spider-Man ma io sono tipo ‘No, non è vero’ – ha spiegato il giovane attore – È un mio sogno da quando sono bambino. Non me lo aspetto ma mi piacerebbe fosse davvero così“.

Cooper ha poi aggiunto di essere un grande fan di Tom Holland e che l’ha particolarmente apprezzato in The Impossible, uno dei suoi primi film. “The Impossible è un film che ho guardato più di 40 volte quando ero bambino e piangevo ogni volta. Quando lo guardavo pensavo che era quello che volevo fare nella vita“, ha spiegato.