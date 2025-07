Dopo essere uscita di scena nella quarta stagione, Wheezie Cameron tornerà in Outer Banks 5: la foto dell’attrice Julia Antonelli

Outer Banks 5, torna Wheezie

C’è un gradito ritorno in Outer Banks 5. Sono attualmente in corso le riprese della quinta e ultima stagione della serie Netflix, che tornerà nel 2026 con un nuovo ciclo di episodi.

E proprio in questi giorni è riapparso sul set un volto che abbiamo conosciuto nel corso della primissima annata. Si tratta di Wheezie, la sorella minore di Sarah e Rafe. In realtà è la loro sorellastra visto che la ragazza è la figlia di Rose, moglie di seconde nozze di Ward.

Dopo tre stagioni Wheezie e sua madre sono scomparse nel nulla e non sono apparse neanche in un episodio della quarta annata. Ora però qualcosa è cambiato. Non si tratta di uno di quei rumor nati da immagini rubate dal set.

La storia di Julia Antonelli sul set di Outer Banks 5

A confermare la sua presenza in Outer Banks 5 è stata la stessa Julia Antonelli. L’interprete di Wheezie ha pubblicato una foto della roulotte che ospita il suo camerino quando è sul set. Sulla porta c’è una scritta inequivocabile: OBX 5. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito alla sua presenza.

Con molta probabilità Wheezie avrà modo di riabbracciare i suoi fratelli Sarah e, soprattutto, Rafe, con cui aveva un affettuoso rapporto. Di certo non è questo il ritorno di un personaggio uscito di scena che i fan di Outer Banks attendono con più ansia.

In molti continuano a chiedere infatti il ritorno di JJ dopo l’uscita inaspettata della passata stagione. Come sappiamo infatti il personaggio interpretato da Rudy Pankow è morto per mano di Groff, che nel corso delle puntate abbiamo scoperto essere il suo padre biologico.

Se dobbiamo aspettarci o meno un colpo di scena, e un suo ritorno, ancora è presto per saperlo. Quel che è certo è che i fan attendono un’apparizione di Pankow almeno in un sogno o in un flashback.