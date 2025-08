Una teoria su Outer Banks 5

La produzione di Outer Banks 5 continua a far parlare di sé. Sono attualmente in corso le riprese della quinta e ultima stagione della serie Netflix, che tornerà nel 2026 con l’ultimo ciclo di episodi.

Ultime puntate che partono da un cliffhanger doloroso per i fan dello show. Abbiamo infatti assistito nel corso del season finale alla morte di JJ, uno dei personaggi più amati, ucciso per mano di Groff (l’uomo che abbiamo scoperto essere il suo padre naturale).

Da quando sono iniziate le riprese degli episodi conclusivi molti seguaci sperano di rivedere Rudy Pankow sul set. Nonostante diverse teorie, tra cui una secondo cui il suo stuntman sarebbe stato avvistato, al momento non ci sono certezze su un suo ipotetico coinvolgimento.

Non è ancora detto che l’attore riapparirà nel capitolo conclusivo della serie. Quel che è certo è che nelle ultime settimane Rudy ha iniziato un nuovo progetto lavorativo al fianco di Gabriel Basso di The Night Agent. In attesa di scoprire qualcosa di più i fan hanno iniziato a concentrarsi sugli altri protagonisti.

Tra ipotesi tragiche su un altro possibile decesso e il ritorno confermato di un personaggio storico, nelle ultime ore si sta diffondendo tra le fanpage dedicate alla serie una nuova suggestione. Questa nuova congettura riguarda John B e Sarah, che in Outer Banks 5 diventeranno genitori.

Secondo quanto si legge sul web un’agenzia di casting vicina alla serie avrebbe iniziato la ricerca di due gemelli per le riprese. ATTENZIONE però: non abbiamo i mezzo per verificare se questa notizia sia veritiera o meno, perciò per il momento prendete questa indiscrezione con le pinze!

Promettiamo di aggiornarvi su questa vicenda qualora ci fossero ulteriori conferme (o smentite).