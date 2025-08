Nuovi indizi dal set di Outer Banks 5

Il set di Outer Banks 5 è entrato nel vivo e sul web iniziano a emergere i primi dettagli sulla trama. Le riprese della quinta stagione della serie Netflix sono in corso da ormai diverse settimane. Si tratta di un’annata speciale per lo show e per i fan perché è quella conclusiva.

Al termine del nuovo ciclo di puntate, che arriverà sulla piattaforma solo nel 2026, scopriremo conosceremo l’epilogo conclusivo scelto per i Pogues. Nei prossimi episodi scopriremo anche che ne sarà di JJ, se ci sarà speranza di vederlo per un’ultima volta o se ciò che è accaduto nella scorsa stagione può considerarsi definitivo per il suo personaggio.

Al momento sul set della serie non c’è alcuna traccia di Rudy Pankow e questo sembra essere un’ulteriore indizio a sostegno della sua uscita di scena definitiva. Iniziano invece a emergere i primi dettagli sugli altri protagonisti storici dello show.

Vi abbiamo già parlato della possibilità che John B e Sarah possano diventare genitori di due gemelli così come della teoria su una possibile morte di Cleo. Nelle ultime ore sono emersi alcuni video e foto dal set di Outer Banks 5 che potrebbero regalare qualche dettaglio sul futuro del personaggio interpretato da Chase Stokes.

Alcuni scatti rubati durante le riprese stanno rimbalzando da una fanpage all’altra. Nelle foto in questione ci sono dei cartelli con delle scritte: “Free John B“. A queste si aggiungono alcuni video che ritraggono delle auto della polizia che circondano il protagonista dello show.

Cosa sarà successo adesso? Avrà a che fare con la morte di JJ? Ricordiamo che non è la prima volta che il giovane ha problemi con la giustizia. Ne avrà combinata un’altra delle sue?