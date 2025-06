Outer Banks 5, il cast è sul set

Le riprese di Outer Banks 5 sono ufficialmente iniziate. La quinta stagione sarà quella che concluderà in maniera definitiva la serie Netflix. Lo show è terminato con un cliffhanger che ha lasciato senza parole i milioni di fan sparsi in tutto il mondo e con l’uscita di scena di uno dei personaggi più amati: JJ.

Il giovane, interpretato da Rudy Pankow, è stato ucciso da Chandler Groff, che abbiamo scoperto qualche puntata prima essere il suo padre biologico. Un colpo di scena inaspettato alla luce dell’annuncio che la quinta stagione sarebbe stata quella conclusiva dello show.

I fan infatti si aspettavano di ritrovare l’intero gruppo dei Pogues al gran completo. Proprio in queste ore il set ha riaperto e i protagonisti hanno ricominciato a girare. Come riportato, tra i tanti, anche dalla pagina X di What’s on Netflix, ci sono diversi video e foto che ritraggono il cast.

Negli scatti in questione possiamo infatti vedere Chase Stokes, Madelyn Cline, Drew Starkey e tutto il resto degli attori principali. Tra i particolari segnalati dai fan delle presunte rotondità di Sarah. Come noto, infatti, il personaggio interpretato da Madelyn è in dolce attesa.

Sul set di Outer Banks 5 c’è un grande assente: Rudy Pankow. Non sappiamo, al momento, se nonostante la morte di JJ della scorsa stagione l’attore tornerà a girare, anche solo per un cameo. Trattandosi di un’ultima annata, questa ipotesi non è assolutamente da escludere.

Per quanto riguarda l’arrivo su Netflix delle nuove puntate, dovremo attendere con molta probabilità almeno il 2026. Al momento infatti non ci sono notizie ufficiali dalla piattaforma sulla data d’uscita dell’ultimo ciclo di episodi.

C’è perciò da pazientare parecchio. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, vi consigliamo un bel rewatch delle passate stagioni.