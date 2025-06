A vent’anni dall’uscita dell’acclamata pellicola Orgoglio e Pregiudizio del 2005, Rosamund Pike e Keira Knightley si sono ritrovate per un’intervista celebrativa con Vanity Fair, ripercorrendo alcuni dei momenti più significativi del set.

Le due attrici, che nel film hanno interpretato rispettivamente Jane ed Elizabeth Bennet, hanno condiviso aneddoti emozionanti e curiosità dietro le quinte, tra cui una delle sequenze più amate dai fan: la scena all’alba in cui Mr. Darcy dichiara il suo amore.

Pike ha ricordato innanzitutto l’intensa chimica tra Knightley e Matthew Macfadyen, interprete di Mr. Darcy, incalzando un commento della collega. “Ci sono stati diversi candidati per Darcy“, ha spiegato Knightley, “ed è stato subito chiaro che fosse Matthew la scelta giusta. È semplicemente un uomo meraviglioso“.

A quel punto, Pike ha menzionato la famosa scena all’alba in cui Darcy attraversa il prato per raggiungere Elizabeth. L’attrice ha rivelato una piccola curiosità: “Ci siamo svegliati tutti con te per guardarla“. Una sorpresa per Knightley, che ha esclamato incredula: “Vi siete svegliati tutti con noi? Tutti quanti vi siete alzati alle 3 del mattino?“, ricevendo una conferma entusiasta dalla collega.

Durante l’intervista, Knightley ha voluto anche rivolgere un pensiero al cast del nuovo adattamento Netflix di Orgoglio e Pregiudizio, suggerendo con affetto: “Quelli che stanno girando il nuovo adattamento per Netflix, se non fanno lo stesso, si stanno perdendo qualcosa. Bisogna essere presenti per tutte le scene, ragazzi!“.

keira knightley and rosamund pike recalling that the pride and prejudice cast all got up at 3 am so they could watch the dawn scene of elizabeth and mr. darcy 😭🥺 pic.twitter.com/rl4OVkOtzC

— shiv roy's bob (@stellamilfburn) June 12, 2025