Only Murders in the Building potrebbe spostarsi a Londra per la stagione 6

La premiata serie di Hulu Only Murders in the Building potrebbe presto cambiare scenario e portare i suoi amati protagonisti oltreoceano. Dopo aver esplorato la California nella quarta stagione, il trio composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez sarebbe pronto a trasferirsi in Europa, precisamente a Londra, per un’eventuale sesta stagione.

Secondo quanto riportato da Deadline, la produzione starebbe pianificando un radicale cambio di ambientazione, che segnerebbe la prima volta in cui la serie abbandona completamente New York. Nonostante Hulu non abbia ancora confermato ufficialmente il rinnovo, il successo costante e l’entusiasmo dei fan rendono la stagione 6 praticamente certa.

Nel finale della quinta stagione, in uscita su Hulu martedì 28 ottobre, potrebbero emergere indizi che anticipano il trasferimento in Inghilterra. Dopo anni trascorsi tra i corridoi e i misteri dell’Arconia, lo storico edificio newyorkese che funge da epicentro per gli omicidi della serie, Charles, Oliver e Mabel si potrebbero preparare a portare il loro talento investigativo in una nuova cornice europea.

Only Murders in the Building 5 ha visto il trio alle prese con un caso particolarmente complesso: l’omicidio del portiere dell’Arconia, Lester, un’indagine che ha svelato legami con la mafia e un casinò illegale. Nel cast, oltre ai tre protagonisti, figurano Bobby Cannavale, Tea Leoni, Renée Zellweger, Christoph Waltz, Logan Lerman, Meryl Streep e Nathan Lane.

Creata da Steve Martin e John Hoffman e prodotta da 20th Television, la serie continua a conquistare pubblico e critica grazie al suo mix di ironia e mistero e l’idea di spostare l’azione a Londra promette di dare nuova linfa a una delle produzioni più amate di Hulu.