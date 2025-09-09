Scopri dove vedere in streaming Only Murders in the Building, la serie con Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short. Ecco tutte le piattaforme e come fare per guardarla legalmente in Italia.

Dove vedere in streaming Only Murders in the Building

Con l’uscita della nuova stagione, la domanda più frequente dei fan riguarda dove vedere in streaming Only Murders in the Building, la serie che ha conquistato pubblico e critica grazie al perfetto mix di giallo, commedia e mistero. In Italia, la serie è disponibile in esclusiva su Disney+, all’interno della sezione Star, che ospita i titoli più adulti della piattaforma.

La piattaforma detiene i diritti di distribuzione internazionali della serie, compresa l’Italia. Questo significa che non è possibile guardarla legalmente su altre piattaforme come Netflix o Prime Video.

Come guardare Only Murders in the Building su Disney+

Per vedere Only Murders in the Building in streaming è necessario avere un abbonamento attivo a Disney+. La piattaforma mette a disposizione diversi piani, sia mensili che annuali, con caratteristiche diverse a seconda delle esigenze personali.

L’accesso ai contenuti avviene tramite app o sito ufficiale, disponibile su smart TV, dispositivi mobili, console e computer. Una volta effettuato l’accesso con il proprio account, basta digitare nella barra di ricerca Only Murders in the Building per accedere a tutte le stagioni disponibili.

Perché guardare la serie in streaming

Guardare la serie in streaming su Disney+, oltre ad essere l’unica alternativa possibile, permette non solo di recuperare tutti gli episodi in qualsiasi momento, ma anche di seguire le nuove stagioni con cadenza settimanale, non appena vengono rilasciate.

Inoltre, la piattaforma offre la possibilità di scaricare gli episodi offline, ideale per chi vuole seguire le indagini di Charles, Oliver e Mabel anche senza connessione internet.

Quindi, se ti stai chiedendo dove vedere Only Murders in the Building in streaming, la risposta è semplice: Disney+ è l’unica piattaforma che ospita la serie in Italia.

Con un abbonamento attivo, avrai accesso a tutte le stagioni disponibili, compresa la più recente, con la possibilità di guardarle in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo supportato. Potrai inoltre scegliere tra doppiaggio e sottotitoli in italiano o in lingua originale.