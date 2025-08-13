Scopri tutto sulla stagione 5 di Only Murders in the Building: data di uscita, trama, cast completo e novità in arrivo. La serie comedy-mystery torna su Hulu e Disney+.

Trama e mistero: di cosa parla Only Murders in the Building 5

Gli ultimi momenti della quarta stagione lasciavano intendere che la quinta si sarebbe concentrando sulla misteriosa morte di Lester, sulla scomparsa di Nicky “The Neck” Caccimelio, sugli affari della famiglia criminale Caputo e su come tutti questi elementi si intreccino e si ricolleghino all’Arconia.

All’inizio di Only Murders in the Building, infatti, ritroviamo il trio formato da Charles, Oliver e Mabel impegnato nelle indagini sulla morte del portiere dell’Arconia, ritrovato morto nella fontana del cortile.

Ciò porterà la squadra a immergersi in una trama oscura che coinvolge miliardari, mafiosi “della vecchia scuola” e personaggi inquietanti di New York. La stagione esplorerà anche i cambiamenti di potere nella città, offrendo un mix tra mistero, umorismo e critica sociale contemporanea. La trama ufficiale recita:

“Dopo che il loro amato portiere, Lester, muore in circostanze sospette, Charles, Oliver e Mabel si rifiutano di credere che si tratti di un incidente. La loro indagine li conduce negli angoli più oscuri di New York e oltre, dove il trio scopre una pericolosa rete di segreti che collega potenti miliardari, gangster della vecchia scuola e i misteriosi residenti dell’Arconia. Il trio scopre una frattura ancora più profonda tra la città leggendaria che credevano di conoscere e la nuova New York che sta emergendo intorno a loro — una città in cui la vecchia mafia lotta per mantenere il potere mentre nuovi giocatori, ancora più pericolosi, si fanno avanti.“

La seguitissima serie comedy-mystery Only Murders in the Building torna con la sua stagione 5, disponibile su Disney+ in Italia. La nuova stagione debutterà martedì 9 settembre 2025, con il rilascio dei primi tre episodi contemporaneamente. Le restanti puntate verranno trasmesse settimanamente, garantendo suspense e coinvolgimento continuativo per i fan.

Le riprese si sono svolte tra marzo e giugno 2025. Il co-creatore John Hoffman ha anticipato che questa stagione affronterà temi attuali legati a New York, mescolando il caratteristico umorismo noir della serie con una riflessione sulle disuguaglianze urbane contemporanee.

Cast strepitoso: protagonisti confermati e guest star

Il trio principale, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, torna per guidare ancora una volta il podcast investigativo. Tra i volti che rivedremo ci sono Meryl Streep (Loretta), Michael Cyril Creighton (Howard), Jackie Hoffman (Uma) e Da’Vine Joy Randolph (Donna Williams). Anche Téa Leoni, apparsa brevemente nel finale della quarta stagione, torna nel cast di Only Murders in the Building 5 nei panni di Sofia, moglie di Nicky “The Neck” Caccimelio.

Nuovi e affascinanti arrivi al cast includono Renée Zellweger (Camila White), Logan Lerman (Jay Pflug) e Christoph Waltz (Bash Steed), tutti sospettati nell’intricata trama. Altri coinvolti sono Téa Leoni, Keegan-Michael Key, Beanie Feldstein, Bobby Cannavale, Dianne Wiest e Jermaine Fowler, in ruoli ancora da scoprire, come riporta Decider.

Uno sguardo al trailer della quinta stagione

Il trailer ufficiale mostra il trio Mabel, Charles e Oliver pronto ad indagare fino nei bassifondi criminali di New York, tra mafiosi e miliardari senza scrupoli, per scoprire la verità sulla morte di Lester.