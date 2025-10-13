Only Murders in the Building 5: quando esce il finale di stagione e cosa aspettarsi

La quinta stagione di Only Murders in the Building si avvicina alla conclusione e il pubblico è in fermento per scoprire come si chiuderà il nuovo mistero che ha tenuto Charles, Oliver e Mabel con il fiato sospeso per settimane. Dopo una serie di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, il gran finale — intitolato “The House Always” — arriverà il 28 ottobre 2025 su Disney+ in Italia.

Prima dell’atteso episodio conclusivo, restano ancora due capitoli fondamentali per ricomporre il puzzle: l’episodio 8, “Cuckoo Chicks”, in uscita il 14 ottobre, e il nono episodio, “LESTR”, previsto per il 21 ottobre. Entrambi promettono di approfondire i rapporti tesi tra i protagonisti e di svelare nuovi indizi che potrebbero ribaltare tutte le teorie finora emerse.

In questa stagione, la trama si concentra su un nuovo caso che coinvolge direttamente l’Arconia, l’iconico palazzo teatro di tutti gli omicidi precedenti. Dopo l’apparente tranquillità ritrovata, il delitto di Lester, il portiere dell’Arconia, riporta i tre improbabili detective — interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez — a indagare tra segreti, tradimenti e giochi di potere.

Mentre il trio cerca di capire chi si cela dietro la nuova tragedia, i sospetti si moltiplicano e ogni dettaglio dell’edificio sembra nascondere una verità più oscura di quanto sembri.

Con il titolo “The House Always”, il finale di stagione lascia intendere che il vero protagonista, ancora una volta, sarà l’Arconia stessa, ormai simbolo delle bugie e delle connessioni che uniscono tutti i personaggi. Gli autori hanno promesso un epilogo “shock ma soddisfacente”, capace di chiudere un ciclo e, allo stesso tempo, aprire nuove possibilità per il futuro della serie.

Insomma, i fan dovranno aspettare ancora qualche settimana per avere tutte le risposte, ma una cosa è certa: anche questa volta, a Only Murders in the Building, nessuno è davvero innocente.