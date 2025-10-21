One Piece: rivelati i titoli degli episodi della seconda stagione – ecco cosa ci aspetta

La seconda stagione di One Piece su Netflix promette di ampliare l’universo dei pirati più amati del mondo con nuove avventure, alleati inaspettati e nemici sempre più temibili. Dopo il successo della prima stagione, la piattaforma ha confermato che i nuovi episodi saranno otto, proprio come in precedenza, e ora conosciamo anche i titoli ufficiali.

Il viaggio di Rufy e della sua ciurma ripartirà subito dopo gli eventi dell’East Blue, spingendosi oltre la Reverse Mountain e aprendo la rotta verso la Grand Line. I titoli anticipano chiaramente il percorso della Going Merry, con tappe che i fan del manga riconosceranno subito.

Ecco i titoli degli episodi:

The Beginning of the End

Good Whale Hunting

Whisky Business

Big Trouble in Little Garden

Wax On, Wax Off

Nami Deerest

Reindeer Shames

Deer and Loathing in Drum Kingdom

I titoli sono riferimenti al mondo del cinema e ai suoi classici. The Beginning of the End riprende il film omonimo), mentre Good Whale Hunting cita Will Hunting – Genio ribelle. Invece Whiskey Business ricorda Risky Business.

Passiamo poi a Big Trouble in Little Garden (Grosso guaio a Chinatown), Wax On, Wax Off (citazione di Karate Kid), Nami Deerest (da Mommie Dearest), Reindeer Shames (Reindeer Games) e Deer and Loathing in Drum Kingdom (Paura e delirio a Las Vegas).

Le prime puntate chiuderanno idealmente la saga di East Blue e introdurranno Loguetown, luogo simbolico per Rufy prima del grande salto verso la Grand Line. A seguire, la ciurma affronterà le sfide di Whisky Peak e Little Garden. In questa fase incontreremo personaggi iconici come Dorry e Brogy, i due giganti impegnati in una battaglia secolare.

La parte finale della stagione sarà invece dedicata all’arco di Drum Island, uno dei più amati dai fan. Sarà qui che Nami, gravemente malata, costringerà i suoi compagni a cercare aiuto tra le montagne innevate del Regno dei Tamburi. Qui faranno la conoscenza della Dottoressa Kureha e di Tony Tony Chopper, il futuro medico della ciurma.

Tra le curiosità, spicca la probabile introduzione di Mr. 3, interpretato da David Dastmalchian, personaggio chiave legato all’organizzazione Baroque Works, che prepara la strada alla saga di Alabasta, destinata a occupare buona parte della terza stagione.

Una cosa è certa: la stagione 2 di One Piece non sarà solo un passaggio narrativo, ma il vero trampolino verso le grandi saghe che definiranno il destino della ciurma di Cappello di Paglia.