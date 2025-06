Ecco dove vedere Olympo, la nuova serie Netflix in uscita il 20 giugno 2025: guida alla visione in streaming in italiano.

Dove guardare Olympo in streaming

Se ti stai chiedendo dove vedere Olympo, la risposta è semplice: la serie è disponibile in esclusiva su Netflix, a partire dal 20 giugno 2025. Trattandosi di una produzione originale Netflix, classificata come Netflix Original, non è accessibile su nessun’altra piattaforma streaming, né verrà trasmessa su canali TV tradizionali.

L’unico modo per guardarla legalmente e in alta qualità è tramite un abbonamento a Netflix attivo. Tutti gli 8 episodi della prima stagione vengono rilasciati in un’unica soluzione, come da tradizione del colosso americano, permettendo agli utenti di guardare l’intera stagione in modalità binge watching fin dal primo giorno.

Netflix offre Olympo con doppiaggio e sottotitoli in italiano, oltre alla traccia audio originale in spagnolo. Questo rende la serie adatta sia a chi preferisce una visione immediata e immersiva, sia a chi ama ascoltare le voci originali degli attori. Per poter accedere alla serie, è sufficiente attivare uno dei piani disponibili:

Standard con pubblicità (6,99€/mese),

(6,99€/mese), Standard senza pubblicità (13,99€/mese),

(13,99€/mese), Premium, che consente anche la visione in 4K HDR e su più dispositivi contemporaneamente (19,99€/mese).

Non è richiesto alcun pagamento aggiuntivo per la visione della serie: una volta abbonato, Olympo sarà visibile in streaming nella sezione “Novità” oppure ricercabile direttamente tramite il titolo nella barra di ricerca della piattaforma.

Trama e cast: cosa aspettarsi da Olympo

Olympo è un dramma sportivo-giovanile in lingua spagnola, ambientato nel prestigioso CAR Pirineos, un centro di alto rendimento ai piedi dei Pirenei. La protagonista, Amaia Olaberria (Clara Galle), è la capitana della squadra nazionale di nuoto sincronizzato.

Dopo essere stata superata dalla sua migliore amica Núria Bórgues (María Romanillos), Amaia inizia a sospettare che alcuni atleti stiano facendo ricorso a pratiche estreme per migliorare le loro prestazioni.

Il cast include volti noti del panorama Netflix spagnolo: Nuno Gallego, Agustín Della Corte, Nira Osahia, tra gli altri. Il progetto è firmato dai creatori di Elite (Zeta Studios).

Perché Olympo è già un fenomeno da guardare

Secondo Los40, Olympo è la nuova Élite ed esplora fino a che punto si è disposti a spingersi. La serie mescola sport, drama, segreti e tensioni adolescenziali sullo sfondo di una piscina d’élite dove cadere è permesso, ma rialzarsi è obbligatorio.

Come prepararti al debutto di Olympo in streaming

Abbonati a Netflix – assicurati di avere il piano adatto (anche standard con pubblicità è sufficiente per una visione fluida). Segna sul calendario il 20 giugno 2025 come data ufficiale d’uscita. Crea una serata di binge watching: con 8 episodi in totale, potrai guardare l’intera prima stagione con un solo weekend di visione.

In sintesi:

Olympo arriverà esclusivamente su Netflix

arriverà Il suo arrivo è atteso per il 20 giugno 2025

È un teen drama sportivo spagnolo con un cast di giovani talenti

con un cast di giovani talenti È già stato definito il nuovo fenomeno post-Élite, grazie a ritmi avvincenti e intrighi psicologici

Se sei un fan di storie intense, di ambientazioni agonistiche e ricerchi nuovi show ad alto tasso di suspense, non perdere Olympo: potrebbe essere tra le serie più discusse dell’estate.