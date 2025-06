Scopri a che ora esce la serie Netflix Olympo il 20 giugno 2025: orario di rilascio per l’Italia, consigli per il binge‑watching e info su dove guardarla.

A che ora esce Olympo su Netflix: orario di rilascio

La nuova serie Olympo sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 20 giugno 2025. Come avviene per tutte le produzioni originali Netflix, la piattaforma rilascerà l’intera stagione alla mezzanotte del Pacific Time (PST), ovvero alle ore 9:00 del mattino in Italia (ora italiana – CEST).

Questo significa che gli otto episodi della prima stagione saranno tutti disponibili contemporaneamente in streaming per il pubblico italiano a partire dalle 9:00 del 20 giugno, senza alcun ritardo rispetto ad altri Paesi.

Netflix applica questo schema di rilascio globale a tutte le sue produzioni internazionali, e Olympo non fa eccezione. Il titolo sarà visibile in contemporanea mondiale e rientrerà immediatamente tra le novità in primo piano della piattaforma.

Per questo motivo, non sarà necessario attendere la sera o il weekend per iniziare la visione: se lo desideri, potrai guardare il primo episodio già dalla mattina del giorno di uscita, oppure organizzare un’intera maratona in giornata.

Come prepararsi al debutto di Olympo

Stabilito a che ora esce la serie TV Olympo, ecco come prepararsi alla visione, senza perdere tempo:

Abbonati o verifica il piano Netflix: i tre piani (standard con pubblicità, standard, premium) supportano la visione dei contenuti da streaming. Anche il piano più economico è sufficiente per guardare Olympo senza problemi. Attiva le notifiche: nell’app Netflix puoi attivare gli avvisi per ricevere una notifica non appena la serie è online. Prepara la tua serata di binge-watching: con 8 episodi da circa 60 minuti, puoi dedicare un weekend completo a seguire la storia. Imposta la lingua: Netflix offre doppiaggio in italiano e audio spagnolo, ideale se vuoi vivere l’esperienza originale.

Una serie già attesa e acclamata

Olympo è uno teen drama sportivo spagnolo, prodotto da Zeta Studios (gli stessi creatori di Élite). Secondo Los40, Olympo è la nuova Élite e punta su tensione, dinamiche adolescenziali e ambientazione nel CAR Pirineos.