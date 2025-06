Le parole di Oliver Stark

Oliver Stark è già proiettato sul futuro di 911. La serie è chiamata a fare i conti con un addio importante nella prossima stagione, la nona, che tornerà il prossimo autunno. Se non avete ancora terminato la visione dell’ottava annata e non volete spoiler, vi consigliamo di non proseguire con la lettura del pezzo.

Se invece siete già a conoscenza di quello che è accaduto, potete proseguire tranquillamente. I fan dello show ABC non hanno ancora superato l’inaspettata uscita di scena di Bobby Nash, capitano della 118 interpretato da Peter Krause.

Nel corso della stagione infatti il vigile del fuoco ha compiuto un sacrificio estremo ed è morto a causa di un’esposizione a un virus letale nell’episodio intitolato Lab Rats. Per qualche giorno in molti hanno pensato a un possibile colpo di scena e a un ritorno di Bobby vivo e vegeto. Il network però ha deluso le loro aspettative.

Ora agli sceneggiatori è affidato il difficile compito di proseguire con le storyline senza uno dei suoi protagonisti principali presenti dalla prima stagione. Una sfida che spaventa ma che allo stesso tempo appassiona Oliver Stark. L’interprete di Buck ha rilasciato un’intervista a Principle in cui ha parlato del futuro dello show.

“Sarà interessante perché alla fine dell’ottava stagione abbiamo perso il personaggio di Peter Krause. Penso che la stagione 9 sarà incentrata sulla ricostruzione e sulla crescita da questo, vedendo come è possibile crescere da questo, e sulla ristrutturazione della 118, che è la caserma dei pompieri dello show, vedendo come tutti possono unirsi e cercare di andare avanti“, ha ipotizzato l’attore.

Tanti fan dello show sono anche curiosi di scoprire come evolverà il rapporto tra Buck ed Eddie. Nel corso delle stagioni i due amici sono finiti al centro delle ship del web e in molti hanno sperato in una loro possibile storia d’amore. Al momento però non ci sono state evoluzioni in tal senso. Chissà se la nona stagione di 911 darà finalmente al pubblico ciò che si aspetta.