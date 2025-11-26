Poche ore dopo la fine del tour mondiale, gli Oasis annunciano una nuova pausa dalla musica con un post sui social.

Stop per gli Oasis

Si è appena concluso il tour che, dopo sedici anni di assenza dalle scene live, ha riportato gli Oasis sui palchi di tutto il mondo. In occasione del trentesimo anniversario dalla loro nascita, la storica rock band britannica ha scelto di riunirsi e di incontrare nuovamente i fan che l’hanno consacrata come una delle realtà musicali più influenti degli anni ’90 e 2000. La reunion ha segnato anche il tanto atteso ricongiungimento tra i fratelli Noel e Liam Gallagher, un evento che ha alimentato l’entusiasmo del pubblico e acceso nuovamente la leggenda del gruppo.

L’ultimo concerto si è tenuto a San Paolo, in Brasile, ma a poche ore dalla chiusura del tour è arrivata una notizia che ha spiazzato i fan di tutto il mondo. Con un post pubblicato sui social ufficiali, come riporta anche Novella 2000, gli Oasis hanno infatti annunciato una nuova pausa dalla musica. Un colpo inatteso per il pubblico, che sperava nell’annuncio di ulteriori date nel 2026. Nel comunicato diffuso si legge:

“La forza culturale pop più dannosa della recente storia britannica’ ha trovato la sua strada nei cuori e nelle menti di una nuova generazione. Da Gallagher Hill al River Plate, da Croke Park sulle rive del Royal Canal alla City of Angels, l’amore, la gioia, le lacrime e l’euforia non saranno mai dimenticati. Ora ci sarà una pausa per un periodo di riflessione”.

La dichiarazione conferma quindi che gli Oasis si fermeranno nuovamente, proprio dopo aver riconquistato pubblico e critica con una tournée celebrativa che ha registrato ovunque sold-out. Già nelle settimane precedenti Liam Gallagher aveva lasciato intendere che il futuro del gruppo fosse incerto. In una sua recente affermazione aveva spiegato: “Mi vedrete l’anno prossimo e quello dopo e così via. Non sono ancora sicuro però se sarà con gli Oasis. Dobbiamo metterci lì e discuterne. Se dipendesse solo da me, sapete bene che saremmo in tour fino al giorno della nostra morte, perché è la cosa più bella del mondo. Ma purtroppo non è così”

Per ora, dunque, la storia della rock band torna a sospendersi. I fan restano in attesa di capire se questa pausa rappresenterà un arrivederci o un nuovo, definitivo addio.