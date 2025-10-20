Un nuovo film di Maze Runner è in lavorazione: l’universo si espande con una nuova storia

La saga di Maze Runner sta per tornare sul grande schermo, ma non nel modo che i fan si aspettavano. Secondo quanto riportato dall’insider Daniel Richtman (@DanielRPK), 20th Century Studios starebbe sviluppando un nuovo film ambientato nello stesso universo della trilogia originale, ma con una trama completamente inedita e personaggi del tutto nuovi.

Non si tratterà quindi né di un remake né di un sequel diretto, bensì di una espansione dell’universo narrativo creato dallo scrittore James Dashner, autore dei romanzi che hanno ispirato la saga cinematografica. L’obiettivo del progetto sarebbe quello di esplorare nuovi aspetti del mondo distopico che il pubblico ha conosciuto nel 2014 con The Maze Runner – Il labirinto. Si cercherà quindi di mantenere intatte le atmosfere di mistero, sopravvivenza e tensione che hanno reso celebre la serie.

Alla produzione tornerà Wes Ball, regista della trilogia originale, questa volta nel ruolo di produttore. Invece la sceneggiatura sarà affidata a Jack Paglen, già autore di Transcendence. Secondo le prime indiscrezioni, il film rappresenterà una sorta di “nuovo inizio creativo”. Vedremo una storia indipendente, capace di funzionare anche per chi non ha mai visto i film precedenti. Allo stesso tempo però offrirà numerosi richiami e collegamenti con la mitologia già esistente.

La trilogia originale di Maze Runner, conclusa nel 2018 con La rivelazione (The Death Cure), ha incassato quasi 950 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando uno dei titoli più iconici del filone distopico degli anni 2010 insieme a Hunger Games e Divergent. Ora, sotto la guida di Disney e 20th Century Studios, il franchise punta a rinnovarsi per conquistare una nuova generazione di spettatori.

Questa strategia segue il modello già adottato da altre saghe di successo, come Hunger Games o A Quiet Place. Qui l’espansione dell’universo narrativo avviene attraverso storie parallele piuttosto che sequel diretti.

Se tutto andrà secondo i piani, il nuovo Maze Runner potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il franchise, unendo nostalgia e innovazione in un ritorno atteso dagli appassionati di fantascienza e avventura distopica.