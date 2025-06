Ecco chi è Nuno Gallego, l’attore che interpreta Cristian nella serie Netflix Olympo: dalla biografia alla carriera e vita social, tutto ciò che devi sapere.

Biografia di Nuno Gallego: età, altezza e studi

Con l’arrivo su Netflix della serie Olympo, tra le nuove leve del panorama spagnolo ha rimarcato la propria presenza Nuno Gallego, volto di Cristian Delallave, giovane promessa del rugby nella storia. Carismatico e determinato, il suo personaggio ha attirato fin da subito l’attenzione degli spettatori. Ma chi è davvero Nuno Gallego fuori dal set?

Nuno Gallego Fernández è nato il 6 settembre 2001 a Ourense (Galizia), in Spagna. Ha 22 anni ed raggiunge circa i 179 cm di altezza. Cresciuto in una famiglia artisticamente orientata (con una zia attrice), ha scoperto la passione per la recitazione a soli 11 anni.

Il giovane ha studiato recitazione al prestigioso RESAD di Madrid e all’Escuela Municipal de Arte Dramático, completando la formazione tra il 2018 e il 2022.

Carriera: dai primi ruoli a Olympo

Nuno Gallego ha iniziato la carriera nel 2022 con il ruolo di Darío in UPA Next e la mini‑serie Historias de UPA Next. Nel 2024 è stato Marco in Clanes e Héctor Krawietz nell’ultima stagione di Élite, dove è emersa la sua presenza carismatica.

Nel 2025 ha ottenuto il ruolo di Cristian Delallave nella serie Netflix Olympo, una serie sportiva in veste i panni di una giovane promessa del rugby e fidanzato di Amaia (Clara Galle).

Vita privata di Nuno Gallego: relazioni e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, Nuno Gallego è solito mantenere un profilo riservato, nonostante ciò a gennaio sono emerse sui social alcune foto con la collega di Olympo Clara Galle che hanno scatenato il gossip.

Ad oggi pare effettivamente che i due stiano insieme. È noto, inoltre, il forte legame con la famiglia: ha iniziato a recitare grazie al supporto della zia attrice e del padrino, che lo ha incoraggiato a seguire la strada della recitazione.

Social e contenuti condivisi

Attivo su Instagram (@nuno.gallego), conta centinaia di migliaia di follower. Condivide scatti dai vari set, come Élite e proprio Olympo, foto di backstage, momenti di vita quotidiana, tra cui allenamenti in palestra ed eventi. Mostra, infatti la sua passione per il fitness.