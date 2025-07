Netflix annuncia l’inizio delle riprese di Non siamo più vivi 2, All of us Are Dead: tutto sulla nuova stagione

Non siamo più vivi 2 quando esce

Netflix conferma l’inizio delle riprese della seconda stagione di Non siamo più vivi (All of Us Are Dead), il thriller zombie coreano che ha conquistato il pubblico internazionale. Dopo il suo debutto nel 2022, la serie è diventata un fenomeno globale, raggiungendo oltre 560 milioni di ore di visione nei primi 28 giorni e posizionandosi nella Top 10 dei programmi non in lingua inglese in oltre 90 Paesi.

A oggi non sappiamo quando esce Non siamo più vivi 2, ma prossimamente Netflix annuncerà la data di uscita. La nostra previsione è di vedere la serie in streaming nei primi mesi del 2026.

Un ritorno attesissimo: cosa sappiamo della trama

Tratto dal celebre webtoon di Joo Dong-geun, Non siamo più vivi ha saputo combinare horror, dramma adolescenziale e critica sociale. La seconda stagione si concentrerà su Nam On-jo, interpretata da Park Ji-hu, ora studentessa universitaria a Seul, ancora alle prese con il trauma delle sue esperienze al liceo di Hyosan.

Ma la tregua è breve: una nuova ondata di infezioni zombie sconvolge la capitale, dando il via a una nuova, brutale lotta per la sopravvivenza.

Nuovi personaggi, nuove dinamiche

La seconda stagione introduce nuovi membri del cast che daranno freschezza e profondità alla trama:

Lee Min-jae (Weak Hero: Classe 2)

(Weak Hero: Classe 2) Kim Si-eun (Squid Game 2)

(Squid Game 2) Yoon Ga-i

Questi attori interpreteranno un trio di studenti universitari veterani, esperti nel sopravvivere al caos virale. A complicare ulteriormente le cose sarà l’ingresso di Roh Jae-won (Squid Game Stagioni 2 e 3), nei panni di Han Du-seok, un agente dei Servizi Segreti Nazionali che aggiungerà tensione politica e militare alla narrazione.

I protagonisti storici tornano in scena

Oltre alla protagonista, torneranno anche alcuni dei sopravvissuti originali all’epidemia di Hyosan:

Nam On-jo (Park Ji-hu)

(Park Ji-hu) Cheong-san (Yoon Chan-young)

(Yoon Chan-young) Nam-ra (Cho Yi-hyun)

(Cho Yi-hyun) Su-hyeok (Lomon)

I fan attendono con ansia di scoprire cosa è successo loro e come si adatteranno a un mondo in cui l’infezione minaccia di tornare.

La stagione 2 sarà diretta nuovamente da Lee JQ (Daily Dose of Sunshine) e Kim Nam-su, mentre la sceneggiatura sarà firmata ancora una volta da Chun Sung-il (King the Land). Una squadra di produzione che promette continuità nello stile visivo e narrativo, ma anche nuovi sviluppi drammatici e colpi di scena.

Con la seconda stagione in fase di produzione, Non siamo più vivi è pronto a riportare su schermo adrenalina, tensione e zombie. Tra vecchi traumi, nuovi pericoli e personaggi inediti, la serie si prepara a diventare uno dei titoli più attesi del catalogo Netflix nel 2025.