Stefano D Onofrio | 20 Marzo 2023

Il nuovo progetto di Noah Schnapp

Noah Schnapp è entrato nel mondo della ristorazione! L’attore è conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo in Stranger Things. Nella fortunata serie Netflix veste i panni di Will Byers, uno dei protagonisti principali. In attesa di tornare sul set per le riprese della quinta e ultima stagione, Noah ha iniziato a dedicarsi a nuovi progetti.

Schnapp ha infatti annunciato una partnership con Nextbite, un’azienda di ristoranti virtuali, per lanciare TenderFix, un servizio di ristorazione virtuale. Si tratta di una sorta di “ristorante virtuale” di cui l’attore ha firmato un menù.

“Sono entusiasta di collaborare con TenderFix, un ristorante di solo pollo a domicilio – ha scritto Noah Schnapp nel post – Per me è importante che nel menu ci sia qualcosa per tutti, quindi abbiamo anche deliziose opzioni a base vegetale di MorningStar Farms da consegnare a livello nazionale dalle vostre app preferite“.

“Sono una grande fan dei sandwich di pollo e ogni volta che ordino del cibo nella mia stanza o durante le sessioni di studio notturne, il sandwich di pollo è il mio piatto forte“, ha poi raccontato l’attore che è anche uno studente dell’Università della Pennsylvania.

Una nuova opportunità lavorativa per Schnapp che, in vista dell’ultima annata di Stranger Things, ha iniziato a dedicarsi a nuove cose. Proprio negli scorsi giorni è apparso sul web il primo trailer di The Tutor. Questa la trama ufficiale del film:

Un tutor molto richiesto viene incaricato di istruire il figlio di un miliardario dalla sua tenuta sul lungomare di New York. Ma quello che dovrebbe essere un lavoro semplice viene complicato dall’inquietante ossessione dello studente nei suoi confronti, che minaccia di svelare i suoi segreti più oscuri.

Noah interpreta il ruolo di Jackson, il figlio del miliardario che necessita del tutor, interpretato invece da Garrett Hedlund. Victoria Justice veste invece i panni della moglie dell’insegnante. Il film uscirà al cinema il prossimo 24 marzo.