Il rapper Lazza e la compagna Greta Orsingher festeggiano il primo compleanno del figlio Noah con amici, parenti e momenti…

Il rapper Lazza e la compagna Greta Orsingher festeggiano il primo compleanno del figlio Noah con amici, parenti e momenti dolci condivisi sui social

Una festa speciale per Noah

Lazza e Greta Orsingher hanno festeggiato il primo compleanno del loro figlio Noah, nato il 13 novembre 2024. La coppia ha organizzato una piccola festa con amici e parenti, condividendo sui social foto piene d’affetto. “Un anno di questo terremoto”, ha scritto il rapper a corredo degli scatti, celebrando con ironia e tenerezza il primo anno del piccolo.

Gli auguri e i momenti social

Nel giorno del compleanno, Lazza e Greta hanno pubblicato foto e video che raccontano l’amore per il loro primogenito, mostrando la gioia della famiglia. Jacopo Lazzarini, nome reale dell’artista, aveva annunciato la nascita di Noah con parole affettuose: “Benvenuto all’erede, welcome Noah”.

La storia della coppia e l’arrivo del piccolo

La relazione tra Lazza e Greta Orsingher è stata resa pubblica all’inizio del 2024. La gravidanza era stata annunciata a maggio dello stesso anno con foto su Instagram: la compagna accarezzava il pancione, le prime immagini dell’ecografia e il test positivo.

A fine maggio, la coppia aveva organizzato un gender reveal party, svelando ai presenti che il bebè sarebbe stato un maschietto, tra palloncini colorati e decorazioni a tema.