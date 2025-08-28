Nina Dobrev e Tyler Hoechlin tutti insieme! Saranno i protagonisti della nuova rom com It Happened One Summer

Torna Nina Dobrev

Se sentite la mancanza di Nina Dobrev sappiate che sta per tornare ed è in buonissima compagnia. L’attrice ha ottenuto una popolarità mondiale senza precedenti grazie a The Vampire Diaries. Nella serie The CW è rimasta per sei stagioni ed è poi tornata nel gran finale di serie al termine dell’ottava.

Successivamente Dobrev ha tentato la strada televisiva nuovamente con la sitcom Fam, che è stata però chiusa per bassi ascolti dopo una manciata di puntate nel 2019. Decisamente più fortunata la sua carriera cinematografica. Negli anni l’attrice si è fatta apprezzare in diversi ruoli e ora sta per tornare.

Lo fa con una nuova rom com che vede nel cast altri due volti noti del piccolo schermo. Al suo fianco c’è infatti Virginia Gardner, che il pubblico conosce principalmente per il ruolo da protagonista in Uno splendido disastro, e Tyler Hoechlin, il quale ha interpretato Clark Kent nello show in quattro stagioni Superman & Lois.

Il progetto che li unisce, di cui ha parlato in anteprima Deadline, si intitola It Happened One Summer ed è basato sull’omonimo romanzo di Tessa Bailey. In questi giorni è iniziata la pre-produzione ed è stata rilasciata la prima sinossi ufficiale:

Piper Bellinger è una ragazza affascinante di Los Angeles il cui mondo scintillante crolla dopo che un incidente virale la porta all’improvviso al fallimento. Tagliata fuori dalla rete di sicurezza della sua ricca famiglia, viene esiliata in un rozzo villaggio di pescatori con un ultimatum: rimettere in sesto il bar malandato del suo defunto padre o perdere tutto. Lì si scontra con Brendan, un burbero capitano di mare che non ha alcuna pazienza per gli influencer. È l’ultima persona che si sarebbe aspettata, ma anche esattamente ciò di cui ha bisogno.