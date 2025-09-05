Negli Stati Uniti è scoppiato il caso Nikki Rodriguez: secondo il The Sun la star di Uno splendido errore non avrebbe 22 anni ma 33!

Il caso Nikki Rodriguez

Sembra uno scherzo ma è la realtà: in America è nata “un’inchiesta” su Nikki Rodriguez che riguarda la sua vera età. L’attrice è nota al grande pubblico per essere la protagonista di Uno splendido errore, la serie di Netflix che è tornata lo scorso 28 agosto con la sua seconda stagione.

Nello show Jackie, il suo personaggio, è al centro di un triangolo amoroso che vede posizionati sugli altri vertici i fratelli Walter, Alex e Cole (interpretati rispettivamente da Ashby Gentry e Noah LaLonde). La seconda stagione non ha portato al pubblico la risoluzione dell’enigma della protagonista e ha lasciato un finale aperto.

Ma nelle ultime ore sta facendo discutere qualcosa che non ha nulla a che vedere con lo show ma con la vera età di Rodriguez. La versione americana di The Sun ha infatti pubblicato un articolo in cui sostanzialmente rivela la vera età dell’attrice.

Secondo quanto trapelato Nikki Rodriguez non avrebbe 22 anni come riportato da numerosi siti (tra cui Wikipedia e IMDB). L’attrice avrebbe, il condizionale è d’obbligo, 33 anni e sarebbe nata nel 1992. Il tabloid avrebbe anche trovato dei documenti che confermerebbero questa tesi.

Sempre secondo quanto riportato il Sun avrebbe contattato Nikki per un commento sulla vicenda ma non avrebbe ricevuto risposta. Ma non è l’unico gossip che vede protagonista l’attrice di Uno splendido errore. Di recente si è parlato di una possibile storia d’amore tra Nikki e Noah LaLonde.

L’interprete di Cole ha risposto ai rumor, che sono nati principalmente in seguito alla pubblicazione di un video trend su TikTok. “È divertente perché nel momento della creazione non sai mai cosa dirà la gente, tranne per il fatto che cose come questa ti dimostrano quanto sia importante il contesto“, ha dichiarato l’attore.

Intanto Uno splendido errore, il cui titolo originale è My Life With the Walter Boys, è stato già rinnovato da Netflix per una terza stagione.