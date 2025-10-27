Nicole Wallace ha raccontato di aver girato una scena tra Nick e Noah con una controfigura di Gabriel Guevara

La confessione di Nicole Wallace

Nicole Wallace ha fatto un bilancio dopo la fine della saga Culpables. Con l’uscita di Culpa Nuestra si è conclusa (davvero per sempre?) la trilogia di Prime Video ispirata dai romanzi di Mercedes Ron. Dopo tre film la travagliata storia tra Nick e Noah è giunta a conclusione con un epilogo pieno di colpi di scena.

Durante un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter a ridosso dell’uscita del terzo e ultimo film, Nicole si è raccontata e ha rivelato qual è stata la scena più difficile da girare nella trilogia. Il momento in questione è presente in Culpa Tuya, secondo capitolo della pellicola.

La scena di cui ha parlato l’ha messa davvero a dura prova perché in quel momento non c’era Gabriel Guevara a vestire i panni di Nick. “Nel sequel c’è una scena in cui sono al cimitero e io e Nick litighiamo, ed è un momento in cui lei dice: ‘Se non la smetti di mentirmi e la fiducia viene meno, è finita’“, ricorda l’attrice.

“È stata una scena bellissima, soprattutto perché il giorno delle riprese era molto buio, ero molto stanca e ho dovuto girare gran parte della scena con una controfigura perché stavamo facendo una doppia ripresa, quindi non avevo un attore con cui girare – ha aggiunto Nicole Wallace – Quei momenti ti mettono alla prova su quanto lontano puoi arrivare senza qualcuno che ti risponda“.

Wallace ha anche svelato che le riprese della terza pellicola sono andate molto più lisce. “Nel terzo è più facile perché non ci sono così tante scene emotive“, sono le sue parole. L’attrice ha anche citato una scena di cui va molto orgogliosa.

“C’è un momento speciale, quasi alla fine, in cui lei dice addio a Nick di cui sono molto molto fiera perché c’è molto sottotesto. Gran parte del monologo non aveva nulla a che fare con Nick ma con la situazione del bambino“, conclude.