Nicole Wallace e Gabriel Guevara hanno svelato quale sarebbe stato per loro il finale perfetto della saga Culpables

La rivelazione di Nicole Wallace e Gabriel Guevara

Nicole Wallace e Gabriel Guevara avrebbero cambiato qualcosina dell’epilogo scelto per la saga Culpables? Lo scorso 16 ottobre si è conclusa la trilogia Prime Video ispirata ai romanzi di Mercedes Ron. Con l’uscita di Culpa Nuestra si è conclusa la storia tra Nick e Noah, che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Dopo essere stato un fenomeno letterario su Wattpad, Culpables ha infranto qualsiasi record di views anche nella sua versione cinematografica. Proprio in virtù di questo enorme seguito in tanti si stanno chiedendo se, in futuro, ci sarà un sequel. Al momento abbiamo il parere positivo di Guevara il quale ha rivelato che, qualora ci fossero le condizioni, accetterebbe al 100% di ritornare.

Intanto i due attori protagonisti sono stati intervistati da Los 40 e hanno svelato quale sarebbe stato per loro il finale perfetto della saga. La prima a parlare è stata Nicole Wallace, che ha confessato che avrebbe gradito qualche lieve modifica a quanto abbiamo visto. Ovviamente se non avete ancora terminato la visione di Culpa Nuestra, vi consigliamo fortemente di non proseguire con la lettura per non imbattervi in spoiler.

“Nella mia testa, il finale perfetto sarebbe stato che lei non avesse avuto il bambino e si fosse messa con Nick per altri motivi. Ovviamente non è questo il motivo per cui si ritrovano, ma è sicuramente il fattore scatenante – sono state le parole dell’attrice – Mi sarebbe piaciuto che avessero avuto la possibilità di vivere una storia d’amore senza doversi cacciare direttamente in quel pasticcio. Avrebbero potuto godersi due o tre anni di relazione prima di diventare genitori così giovani“.

Di contro invece, Gabriel ha dichiarato di essere soddisfatto per l’epilogo scelto. “Più perfetto di così non potrebbe essere, perché i due tornano insieme, definitivamente, con il loro figlio. Non c’è finale migliore di questo, ma sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo se tutto fosse andato al contrario“, ha dichiarato Guevara.

“Cosa ne sarebbe stato di loro se non avessero avuto nulla dopo il secondo film?“, ha concluso l’attore. L’interprete di Nick parla del finale di Culpa Tuya, in cui il suo personaggio e Noah non finiscono insieme.