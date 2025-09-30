L’attrice Nicole Kidman e il cantante country Keith Urban si sono separati dopo quasi vent’anni di matrimonio

È finita tra Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di separarsi dopo quasi vent’anni di matrimonio, una notizia che ha sorpreso fan e addetti ai lavori. La coppia, tra le più amate di Hollywood, era convolata a nozze nel giugno del 2006 e da allora aveva sempre mostrato un’unione solida, fatta di complicità e sostegno reciproco. Dalla loro relazione sono nate due figlie: Sunday Rose, oggi 17 anni, e Faith Margaret, 14.

A rivelare la notizia è stato il sito statunitense TMZ, secondo cui i due vivrebbero separati già dall’estate. Stando alle fonti citate, l’attrice di Big Little Lies avrebbe voluto un epilogo differente, tanto da aver provato a salvare il matrimonio. Le motivazioni che hanno portato alla rottura restano attualmente ignote.

Entrambi originari dell’Australia, Nicole Kidman e Keith Urban hanno affrontato insieme momenti di grande felicità, celebrando i successi nelle rispettive carriere. Negli anni sono sempre apparsi al fianco l’uno dell’altra sui red carpet, agli eventi mondani e alle premiazioni più prestigiose, mostrando un rapporto fatto di sostegno e orgoglio reciproco.

Non sono mancati, tuttavia, i periodi difficili. Subito dopo il matrimonio, Urban decise di affrontare un percorso di riabilitazione per superare le dipendenze da droga e alcol. Il cantante e l’attrice hanno raccontato più volte come quella crisi, anziché dividerli, abbia rafforzato il loro legame. Fu la stessa Kidman, insieme ad amici intimi, a organizzare un intervento che lo aiutò a intraprendere un cammino di rinascita.

Fino a pochi mesi fa, i due aveva partecipato insieme ad un paio di occasioni pubbliche: a giugno sugli spalti di una partita della FIFA Club World Cup a Nashville, e a maggio durante gli Academy of Country Music Awards, dove Urban aveva ricevuto il prestigioso ACM Triple Crown Award. In quell’occasione erano stati immortalati sorridenti e innamorati, mano nella mano.

Per Nicole Kidman questa è la seconda separazione importante: in passato è stata sposata con Tom Cruise per oltre dieci anni. La loro relazione, terminata nel 2001, ha portato all’adozione di due figli.