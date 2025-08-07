Tutto su Nicolas Maupas, interprete di Simone Balestra in Un Professore e di tanti alti ruoli: dalla biografia alla carriera, vita privata e social media.

Nicolas Maupas biografia: età e altezza

Nicolas Maupas è nato a Milano il 29 ottobre 1998, sotto il segno dello Scorpione, ma è cresciuto a Magenta, in provincia di Milano. Ha 26 anni di età e misura circa 1,88 m di altezza. Il suo background culturale è particolarmente interessante: il padre è francese e lavora come grafico, mentre la madre, di origini siciliane, è una giornalista.

Fin da giovane, Maupas mostra una forte propensione verso le arti, ma è solo durante il liceo che inizia ad avvicinarsi concretamente alla recitazione. Dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico, si trasferisce a Milano per seguire il suo sogno: diventare attore.

La sua formazione artistica inizia all’Accademia 09, una rinomata scuola milanese dedicata alla preparazione di attori per cinema, teatro e televisione. Qui Nicolas studia recitazione, dizione e doppiaggio, affinando le sue capacità espressive e acquisendo una solida preparazione tecnica.

Oltre all’Accademia, Maupas si è dimostrato attento ad una formazione continua, dedicandosi anche allo studio di lingue straniere: è madre lingua in italiano e francese e poi parla fluentemente inglese e anche spagnolo, come si legge sul suo curriculum.

Carriera di Nicolas Maupas: i ruoli più importanti

Nicolas Maupas inizia la sua carriera nel 2020 nel ruolo di Filippo Ferrari nella serie Mare Fuori, che gli vale il Next Generation Award alla Mostra del Cinema di Venezia.

Dal 2021 interpreta Simone Balestra in Un Professore, arrivato alla terza stagione, diventando uno dei volti più riconosciuti della fiction Rai. Tra le sue partecipazioni televisive spiccano anche Nudes, Sopravvissuti, Odio il Natale, Noi siamo leggenda, Marconi – L’uomo che ha connesso il mondo, Il Conte di Montecristo e Call My Agent 3.

Al cinema, ha recitato in Sotto il sole di Amalfi (2022), La bella estate (2023) e L’amore, in teoria (2025). Sul palco, è apparso in Planetaria – Discorsi con la Terra (2024).

Vita privata: relazioni e aspetti personali

Nonostante sia uno dei volti più amati della nuova generazione di interpreti italiani, Nicolas Maupas ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, preferendo lasciare spazio ai suoi ruoli piuttosto che alla sua sfera personale.

Negli ultimi anni, il gossip si è acceso intorno al suo rapporto con Ludovica Coscione, collega sul set di diverse fiction tra cui Un professore e Mare fuori. Stando al web, i due dovrebbero aver avuto una relazioni fino al 2021.

Negli ultimi tempi, invece, l’attore è stato accostato a Valentina Romani, sua co-star in Mare Fuori e in Noi Siamo Leggenda. Né l’uno né l’altra, però, hanno mai ufficialmente confermato o smentito la storia, scegliendo di non esporre pubblicamente dettagli sulla loro eventuale frequentazione.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Maupas ha dichiarato: “Non parlo della mia vita sentimentale, nemmeno sui social. È una forma di tutela, e forse anche di paura“. Attualmente, non siamo in grado di dire con certezza se Nicolas sia single o fidanzato: è chiaro che mantiene uno stile di vita lontano dal gossip.

Presenza sui social di Nicolas Maupas

Nicolas Maupas è attivo principalmente su Instagram, dove il suo profilo ufficiale vanta una solida community: circa 1 milione di follower. Come ha confidato in un’intervista a GQ Italia, lui stesso preferisce non esporre troppo la sua vita privata sui social. L’attore utilizza il proprio profilo per lavoro.

“Ho un profilo Instagram, ma non lo uso quasi mai per documentare la mia vita privata, lo gestisco soprattutto come archivio per gli editoriali e gli eventi promozionali.“

Il suo profilo Instagram si popola prevalentemente di scatti legati a shooting fotografici, copertine su riviste, eventi promozionali e collaborazioni professionali che i intervallano a qualche sporadico post dal dietro le quinte dei suoi lavori.

Nicolas Maupas è presente anche su X (ex Twitter), una piattaforma che utilizza per interazioni più spontanee con il pubblico, magari anche commentando le fiction a cui ha preso parte quando sono in diretta. In alcune occasioni si è cimentato in scambi divertenti con l’amico e collega Pierpaolo Spollon.

“Su Twitter mi diverto, ho aperto un profilo dopo che avevo seguito alcuni attori più grandi di me che alla messa in onda delle proprie serie o film commentavano con il pubblico in tempo reale. Mi piace sentirmi vicino al pubblico.“

Per quanto riguarda TikTok o Facebook, attualmente non sono note presenze attive o di rilievo.