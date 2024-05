I film e le serie tv con Nicholas Galitzine da vedere

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 10 Maggio 2024

Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine, dove vederlo

È indubbio che Nicholas Galitzine sia uno degli interpreti più amati del momento.

L’attore ha ottenuto un enorme successo in diversi progetti, in cui ha mostrato il suo talento.

Il suo debutto assoluto nel mondo della recitazione risale a 10 anni fa e, in questo decennio, è apparso in svariate serie tv e numerosi film.

Qui di seguito abbiamo fatto una lista dei progetti di Galitzine che vale la pena recuperare.

The Idea of You

Nicholas Galitzine e Anne Hathaway in The Idea of You

Partiamo The Idea of You, che è uno dei film del momento.

La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Robinne Lee, racconta la storia d’amore tra Solene, madre single quarantenne, e Hayes, leader di una delle più famose boyband (gli August Moon).

Tra i due, che appartengono a mondi completamente diversi, nascerà una storia d’amore piena di romanticismo.

Al fianco di Galitzine troviamo il premio Oscar Anne Hathaway. Il film, che potete trovare su Prime Video, è attualmente il più visto al mondo sulla piattaforma.