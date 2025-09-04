Netflix rivela i suoi 10 film più visti di sempre: da KPop Demon Hunters a Red Notice e Bird Box. Scopri classifica e numeri

Quali sono oggi i film più visti su Netflix

Netflix ha pubblicato su Tudum la classifica aggiornata dei suoi 10 film originali più visti di sempre, e il risultato non sorprende: a conquistare il primo posto è KPop Demon Hunters, che ha superato il record stabilito da Red Notice.

L’animazione conquista il pubblico mondiale: KPop Demon Hunters ha totalizzato oltre 266 milioni di visualizzazioni e 443 milioni di ore viste nei primi 91 giorni dall’uscita, battendo così il primato di Red Notice con Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot. Il successo del film è stato accompagnato anche dal boom della colonna sonora, con la hit “Golden” che ha scalato le classifiche musicali.

Al secondo posto troviamo proprio Red Notice (2021), con 230 milioni di visualizzazioni. Completa il podio Carry On (2024), il thriller con Taron Egerton che ha totalizzato 172 milioni di visualizzazioni.

Gli altri titoli della Top 10

4. Don’t Look Up (2021) con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence – 171 milioni di visualizzazioni.

(2021) con Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence – 171 milioni di visualizzazioni. 5. The Adam Project (2022) con Ryan Reynolds e Zoe Saldana – 157 milioni.

(2022) con Ryan Reynolds e Zoe Saldana – 157 milioni. 6. Bird Box (2018) con Sandra Bullock – 157 milioni.

(2018) con Sandra Bullock – 157 milioni. 7. Back in Action (2025) con Cameron Diaz e Jamie Foxx – 147 milioni.

(2025) con Cameron Diaz e Jamie Foxx – 147 milioni. 8. Leave the World Behind (2023) con Julia Roberts – 143 milioni.

(2023) con Julia Roberts – 143 milioni. 9. The Gray Man (2022) con Ryan Gosling e Chris Evans – 139 milioni.

(2022) con Ryan Gosling e Chris Evans – 139 milioni. 10. Damsel (2024) con Millie Bobby Brown – 138 milioni.

La classifica è destinata a cambiare: tra i prossimi titoli più attesi troviamo Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery di Rian Johnson e Frankenstein di Guillermo del Toro. Con questi grandi nomi, Netflix punta a rafforzare ancora di più la sua leadership nel mercato dello streaming.

Tutti i film citati sono disponibili su Netflix e rappresentano una panoramica chiara su ciò che gli utenti amano di più: action, thriller, fantasy e grandi star di Hollywood.