In arrivo su Netflix una serie TV sulla famiglia Kennedy con Michael Fassbender

Netflix è pronto a raccontare una delle storie più iconiche d’America con una nuova serie dedicata alla famiglia Kennedy. Il colosso dello streaming ha infatti annunciato “Kennedy”, un dramma storico ispirato al libro di Fredrik Logevall JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956, che porterà sullo schermo la complessa e affascinante ascesa della più celebre dinastia politica degli Stati Uniti.

La notizia arriva quasi due anni dopo l’esclusiva pubblicata da Variety, che aveva rivelato come la serie fosse già in sviluppo presso Netflix. All’epoca, secondo le fonti, il progetto era descritto come una versione americana di The Crown, pensata per esplorare, nel corso di più stagioni, il percorso della famiglia Kennedy nel mondo politico e sociale americano.

Come riporta Tudum, protagonista sarà Michael Fassbender. L’attore vestirà i panni di Joe Kennedy Sr., patriarca della famiglia, in una narrazione che, secondo Netflix, esplorerà “i trionfi e le tragedie dei Kennedy“. Un racconto inevitabilmente segnato dalla celebre “maledizione dei Kennedy“, una lunga scia di lutti e drammi che ha accompagnato una delle famiglie più influenti della storia americana.

La prima stagione di Kennedy sarà ambientata negli anni ’30, molto prima dell’arrivo di John F. Kennedy alla Casa Bianca, e racconterà l’ascesa di Joe e Rose Kennedy e dei loro nove figli. Tra questi, spicca Jack, il secondogenito ribelle che cerca di farsi strada all’ombra del fratello maggiore, il preferito della famiglia.

A guidare il progetto è Sam Shaw (Manhattan), che ha descritto il progetto come una storia a metà strada tra Shakespeare e Beautiful. “La storia dei Kennedy è il mito americano per eccellenza”, ha spiegato Shaw, “ma la straordinaria e sfumata biografia di Fredrik Logevall solleva il velo sulle ambizioni e i fardelli umani dietro il mito, raccontando tanto del nostro presente e di come siamo arrivati fin qui quanto dei Kennedy stessi“.

La serie in otto episodi, prodotta da Netflix e Chernin Entertainment, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma le aspettative sono già altissime. Kennedy promette di essere un grande affresco storico e familiare, capace di unire dramma, ambizione e potere.