The Residence e Pulse cancellati da Netflix

Netflix ha ufficialmente cancellato due delle sue nuove serie del 2025 che si pensava fossero promettenti dopo appena una stagione. Parliamo di The Residence, prodotto da Shonda Rhimes, e il medical drama Pulse. La conferma è arrivata anche da The Hollywood Reporter. La testata ha riferito la decisione della piattaforma di non proseguire oltre la prima stagione per entrambe le produzioni.

The Residence è un mystery-thriller ambientato alla Casa Bianca. Creato da Paul William Davies insieme a Shonda Rhimes per Shondaland, aveva debuttato su Netflix il 20 marzo 2025.

La serie, basata sul libro The Residence: Inside the Private World of the White House di Kate Andersen Brower, raccontava un intricato omicidio durante una cena diplomatica, con attori del calibro di Uzo Aduba, Giancarlo Esposito e Susan Kelechi Watson.

Nonostante il favore della critica, con punteggi tra 66 e 85 su Metacritic e Rotten Tomatoes, e un periodo anche nella Top Ten dei titoli più popolari di Netflix, il servizio ha scelto di non proseguire la storia dopo gli otto episodi della prima stagione.

Pulse, invece, segnava il tentativo di Netflix di esplorare un nuovo genere, quello del medical drama ambientato a Miami. Creato da Zoe Robyn con il supporto del veterano Carlton Cuse, il progetto vedeva Willa Fitzgerald protagonista nei panni di una giovane chirurga che affronta tensioni professionali, scandali #MeToo e persino urgenze causate da un uragano.

Nonostante l’interesse iniziale, Pulse, che ha debuttato il 3 aprile 2025, ha ricevuto recensioni miste. Alcuni critici hanno elogiato l’ambientazione, ma la narrazione e i personaggi hanno raccolto valutazioni contrastanti, confermate anche dalle buone premesse, ma dalla scarsa tenuta sul lungo periodo.

La scelta di cancellare The Residence e Pulse dopo una sola stagione segna una svolta significativa nella strategia di Netflix. A farne le spese sono state due produzioni ambiziose, che però non hanno saputo generare dati di audience sufficienti per giustificare altri investimenti.

Netflix continua a puntare su progetti seriali di successo come Bridgerton, The Diplomat o Lincoln Lawyer. Preferisce, invece, lasciarsi subito alle spalle titoli che non colpiscono il pubblico a sufficienza. The Residence e Pulse entrano quindi nella lista delle produzioni cancellate troppo presto: rimane il rammarico degli spettatori che si erano già affezionati.