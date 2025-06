Il finale della quattordicesima stagione di Doctor Who mostra Ncuti Gatwa che si rigenera: svelato il volto del nuovo Dottore?

Nel sorprendente finale della quattordicesima stagione di Doctor Who, il Dottore di Ncuti Gatwa si rigenera, marcando definitivamente l’addio dell’attore alla serie. Al suo posto subentra quindi un nuovo volto per il personaggio, che lascerà di stucco i fan.

Il seguente articolo contiene numerosi spoiler sul finale di Doctor Who 14. Non procedere oltre nella lettura se non vuoi rovinarti l’episodio.

Con appena due stagioni alle spalle, Ncuti Gatwa diventa uno dei Dottori con il mandato più breve nella storia della serie, superando solo Christopher Eccleston. Dopo aver sostituito il quattordicesimo brevissimo Dottore, David Tennant (ex Decimo Dottore), seguito le orme del Tredicesimo Dottore, Jodie Whittaker, anche per il Quindicesimo è tempo di cambiare volto.

A sorpresa il personaggio diventa… Rose Tyler, storico personaggio della serie, interpretato come sempre da Billie Piper. O almeno così sembra.

L’episodio si chiude con i titoli che sanciscono il passaggio del testimone: “Ncuti Gatwa nel ruolo del Dottore. Jodie Whittaker nel ruolo del Dottore. E vi presentiamo Billie Piper”. Una frase che ha immediatamente acceso i social e le speculazioni. Sembra infatti che la BBC non abbia ancora confermato ufficialmente che Rose Tyler sarà la nuova Dottore.

Ecco il video completo della rigenerazione del personaggio di Ncuti Gatwa:

In una dichiarazione rilasciata alla BBC, Billie Piper ha alimentato l’attesa, senza però chiarire del tutto il mistero: “Non è un segreto quanto ami questo show e ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto tornare nel Whoniverse perché ho tanti bei ricordi. Quindi avere l’opportunità di entrare di nuovo su quel Tardis era qualcosa che non potevo rifiutare. Ma chi, come, perché e quando, dovrete solo aspettare e vedere.”

Il personaggio di Rose ha fatto il suo debutto nel primo episodio della nuova serie del 2005, presentata come la nuova compagna di viaggio del Nono Dottore, interpretato da Christopher Eccleston. Billie Piper, interprete del ruolo, è stata accreditata come membro del cast principale per tutti gli episodi della prima e della seconda stagione.

Ora non ci resta che attendere e scoprire se effettivamente Rose sarà il Quindicesimo Dottore.