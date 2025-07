Dal San Diego Comic-Con 2025 arriva il trailer di NCIS: Tony & Ziva

È stato uno dei momenti più attesi del San Diego Comic-Con 2025 per tutti i fan di NCIS: nella notte, durante il panel ufficiale dedicato alla serie, è stato finalmente rilasciato il trailer di NCIS: Tony & Ziva, lo spin-off incentrato sui due amati personaggi interpretati da Michael Weatherly e Cote de Pablo.

L’evento, andato in scena all’Indigo Ballroom dell’Hilton, ha segnato il ritorno ufficiale di Tony e Ziva davanti al pubblico, dopo anni di assenza dalle scene insieme.

La serie debutterà in streaming su Paramount+ il 4 settembre 2024 anche in Italia, con i primi tre episodi disponibili da subito. I restanti usciranno a cadenza settimanale ogni giovedì, fino al finale previsto per il 23 ottobre. La stagione sarà composta in totale da 10 episodi.

Durante il panel, oltre agli attori protagonisti, erano presenti anche il produttore esecutivo John McNamara e Brian Dietzen, volto storico del franchise NCIS, in veste di moderatore. McNamara ha descritto la nuova serie come un progetto capace di soddisfare sia i fan di lunga data che i nuovi spettatori.

“Abbiamo cercato un equilibrio. I fan storici proveranno nostalgia, i nuovi scopriranno quanto questi due personaggi siano legati“, ha dichiarato lo showrunner.

NCIS: Tony & Ziva riprende le fila della storia da dove si era interrotta: Tony aveva lasciato il team NCIS per crescere la figlia Tali dopo la presunta morte di Ziva. Quando Ziva è stata ritrovata viva, la famiglia si è riunita a Parigi. Ma l’attacco alla società di sicurezza di Tony costringe i tre a fuggire attraverso l’Europa, cercando di scoprire chi li perseguita.

“È una storia d’amore epica”, ha detto Cote de Pablo, come riportato da Deadline, mentre Weatherly ha sottolineato che “non è un ‘se’, ma un ‘quando’ staranno davvero insieme”.

Il trailer di NCIS: Tony & Ziva mostra chiaramente che la relazione tra i due ex agenti è molto più complicata di quanto sembri. Le dinamiche tra loro, però, non sono cambiate. Fin dalle prime scene, vediamo Tony e Ziva vivere sotto lo stesso tetto con la loro figlia Tali, pur dichiarando di non essere più una coppia.

Ma le apparenze ingannano. Il trailer rivela un team ancora affiatato sul campo. La narrazione si fa subito adrenalinica, tra inseguimenti, travestimenti e operazioni sotto copertura, con un tono da spy-thriller moderno.

Nel video si intravedono scene di azione frenetica, momenti intimi, alimentando ulteriormente la curiosità sul futuro del loro rapporto. Il trailer promette un mix esplosivo di dramma, famiglia, avventura e passione, confermando che questa nuova avventura sarà molto più di uno spin-off.

Nel cast anche Amita Suman, Maximilian Osinski, Lara Rossi, Isla Gie, e altri volti internazionali. La serie è prodotta da CBS Studios e distribuita da Paramount Global Content Distribution.