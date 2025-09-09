NCIS Tony & Ziva è disponibile in esclusiva su Paramount+, ma arriverà anche in TV in chiaro in Italia? Ecco cosa sappiamo e cosa possiamo aspettarci sul futuro della serie con Michael Weatherly e Cote de Pablo.

NCIS Tony & Ziva: la serie evento disponibile solo su Paramount+

Lo spin off NCIS Tony & Ziva, che segna il ritorno di Michael Weatherly e Cote de Pablo nei ruoli iconici di Tony DiNozzo e Ziva David, è uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. La serie è attualmente disponibile solo in streaming su Paramount+.

La piattaforma in questione è a pagamento e in Italia ospita in esclusiva anche un’altra costola del franchise (NCIS: Sydney). Molti fan, però, si chiedono: la serie arriverà anche in TV in chiaro? Dopo tutto tutti gli altri show appartenenti a questo universo sono andare o stanno andando in onda tra Rai 2 e Italia 1…

NCIS Tony & Ziva in TV in chiaro: ci sarà una messa in onda?

Al momento, non esiste alcuna conferma ufficiale sulla trasmissione in chiaro di NCIS Tony & Ziva in Italia. Paramount+ sta investendo molto nella produzione ed è l’unica piattaforma a detenerne i diritti di distribuzione. Questo rende improbabile una messa in onda immediata sulle reti generaliste italiane.

Leggi anche: A che ora escono gli episodi di NCIS Tony & Ziva su Paramount+

Tuttavia, serie come 911 e il suo spin off 911: Lone Star, pur essendo titoli originali di Disney+ nel nostro Paese, sono stati trasmessi anche in chiaro su Rai 2. Non è, quindi, ancora da escludere categoricamente che in futuro, Paramount e CBS decidano di vendere i diritti anche per una programmazione televisiva gratuita, ma i tempi potrebbero non essere brevi.

Cosa aspettarsi per il futuro

Se Paramount+ dovesse confermare una seconda stagione di NCIS Tony & Ziva, le possibilità di vedere lo spin off anche in chiaro potrebbero aumentare. Fino ad allora, l’unico modo per vedere la serie resta l’abbonamento a Paramount+, disponibile sia come piattaforma indipendente sia come canale aggiuntivo su Prime Video o Sky.

Riassumendo, NCIS Tony & Ziva al momento non è previsto in TV in chiaro. Tutti gli episodi saranno disponibili esclusivamente su Paramount+, che detiene i diritti della serie. I fan italiani dovranno quindi affidarsi alla piattaforma streaming per seguire le nuove avventure di Tony e Ziva, in attesa di eventuali decisioni future che potrebbero portare lo spin off anche sul piccolo schermo tradizionale.