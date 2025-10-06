Nell’episodio 8 di NCIS Tony & Ziva, in arrivo su Paramount+ giovedì 9 ottobre, Tony e Ziva preparano un piano sotto copertura per farsi scagionare e fermare Jonah: tutte le anticipazioni.

Tony e Ziva all’attacco: un piano per riabilitare il proprio nome

Dopo le tensioni e i colpi di scena del settimo episodio, Tony DiNozzo e Ziva David tornano in azione nell’atteso episodio 8 di NCIS: Tony & Ziva, disponibile su Paramount+ da giovedì 9 ottobre. La coppia si trova ora a un punto cruciale della storia: dopo aver scoperto che Jonah intende colpire Aaron Graves, fondatore della Reigning Fire, i due ex agenti dell’NCIS decidono di mettere in atto un piano audace per farsi scagionare.

Il movente di Jonah, come svelato nei precedenti episodi, affonda le radici nel passato: Markham aveva perso la famiglia proprio a causa di un’operazione della Reigning Fire ed ora sembra che Jonah voglia vendicarsi. Per evitare una nuova tragedia e allo stesso tempo dimostrare la propria innocenza, Tony e Ziva organizzano un’infiltrazione sotto copertura all’Expo della Reigning Fire, dove tenteranno di sventare l’attentato contro Graves.

NCIS Tony & Ziva episodio 8 anticipazioni: Jonah prende il controllo dell’evento

Le anticipazioni sull’episodio 8 di NCIS Tony & Ziva rivelano che la situazione si complica rapidamente. Jonah, con l’aiuto di Martin e Lazar, riesce a prendere il controllo dei server dell’evento, compromettendo la sicurezza dell’intera operazione. La tensione salirà alle stelle mentre Tony e Ziva si troveranno a dover agire in un ambiente ormai fuori controllo, combattendo su più fronti per sopravvivere e ripulire il proprio nome.

Un legame complicato: Tony e Ziva dopo la notte insieme

Sul fronte personale, l’episodio potrebbe continuare ad esplorare anche il rapporto tra i due protagonisti, nel passato e nel presente. Nell’episodio precedente, Tony e Ziva hanno trascorso la notte insieme, per avere poi una conferma inaspettata da parte di Tali: la ragazzina non vuole che i genitori tornino ad essere una coppia. Questa nuova puntata potrebbe tuttavia rimescolare nuovamente le carte.