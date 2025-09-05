Ti presentiamo il cast di NCIS Tony & Ziva: da Michael Weatherly e Cote de Pablo ai nuovi ingressi, ecco tutti i personaggi della serie spin off disponibile su Paramount+.

NCIS Tony & Ziva: i protagonisti tornano nello spin off

Il nuovo spin off NCIS Tony & Ziva, disponibile su Paramount+, riporta sullo schermo due dei personaggi più amati della saga: Anthony DiNozzo e Ziva David. La serie, accolta con incredibile entusiasmo dai fan, riprende le vicende della coppia dopo il loro ricongiungimento a Parigi con la figlia Tali.

Oltre ai protagonisti storici, lo show introduce anche nuovi personaggi che arricchiscono la trama e ampliano l’universo narrativo di NCIS. Il cast che affianca Tony e Ziva nello spin off contribuisce a dare un taglio fresco e innovativo alla nuova produzione.

Michael Weatherly è Anthony “Tony” DiNozzo

Michael Weatherly in NCIS Tony & Ziva

Il carismatico Michael Weatherly torna nei panni di Anthony “Tony” DiNozzo, ex agente speciale dell’NCIS che ora dirige un’agenzia di sicurezza informatica. Tony è un personaggio ironico, affascinante e protettivo, che nello spin off affronta la sfida più grande della sua vita: crescere insieme a Ziva la loro figlia Tali, ormai adolescente, mentre cerca di scoprire chi l’ha incastrato per un furto multimilionario.

Cote de Pablo è Ziva David

Cote de Pablo in NCIS Tony & Ziva

Cote de Pablo riprende il ruolo di Ziva David, ex agente del Mossad e poi dell’NCIS. Dopo anni passati nell’ombra per proteggere la sua famiglia, Ziva si dedica ora a una nuova vita: gestisce una scuola di lingue per i figli dei dipendenti dell’ambasciata francese a Parigi. Nel rapporto con Tony e Tali emergono tutte le sfumature del suo carattere, dalla forza alla vulnerabilità.

Tali DiNozzo: la figlia di Tony e Ziva

Isla Gie in NCIS Tony & Ziva

La giovane Tali DiNozzo-David è al centro della storia. Cresciuta a Parigi insieme al padre, ritrova sua madre solo dopo anni di separazione forzata. Nel nuovo spin-off, Tali è ormai una dodicenne curiosa e intelligente, che vive le dinamiche tipiche dell’adolescenza mentre i genitori cercano di proteggerla dalle insidie del passato (e del presente).

L’attrice che la interpreta è Isla Gie. L’ attrice britannica, nonostante sia ancora un’adolescente, è apparsa già in serie come The Outlaws (2021-2022), The Sandman di Netflix (2022) e Foundation di Apple TV+ (2025). Ha anche recitato al fianco di Jason Statham nel thriller d’azione A Working Man (2025).

I nuovi personaggi dello spin off NCIS Tony & Ziva

Accanto ai volti storici, NCIS Tony & Ziva introduce diversi personaggi inediti nel cast. Tra questi, colleghi, nuovi amici e membri del mondo dell’intelligence e figure collegate al misterioso furto di oltre 100 milioni di dollari che rappresenta il motore narrativo della prima stagione. Nei primi episodi il cast secondario si rivela fondamentale per intrecciare passato e presente dei protagonisti attraverso flashback e flashforward.

Amita Suman è Claudette

Amita Suman nel cast di NCIS Tony & Ziva

In NCIS: Tony & Ziva, Amita Suman interpreta Claudette Caron, direttrice tecnica della società di sicurezza informatica gestita da Tony con sede a Parigi. È una collaboratrice ed amica leale, decisamente restia ad infrangere la legge. Claudette ha una relazione con Sophie, la babysitter di Tali.

L’attrice è salita alla ribalta con The Outpost (2019–2021) in onda su The CW, prima di interpretare Inej Ghafa nella serie Netflix Tenebre e Ossa (2021–2023). Più recentemente, ha collaborato nuovamente con Netflix per la miniserie del 2025 Hostage.

Lara Rossi è Sophie Summers

Lara Rossi in NCIS Tony & Ziva

Con NCIS: Tony & Ziva Lara Rossi porta il suo talento a un pubblico ancora più vasto. Nella serie interpreta Sophie Summers, ex operativa delle SAS che ora lavora come babysitter di Tali. Ha una relazione con Claudette.

L’attrice britannica è conosciuta per i suoi ruoli nei crime drama, in particolare in Crossing Lines (2013–2015) e nella serie fantasy The Watch (2020–2021). Ma il pubblico potrebbe ricordarla anche per la pluripremiata serie I May Destroy You (2020).

Maximilian Osinski è Boris

Maximilian Osinski in NCIS Tony & Ziva

Osinski ha avuto una notevole carriera televisiva, con ruoli memorabili in Agents of S.H.I.E.L.D. (2013–2020), The Walking Dead: World Beyond (2021) e Ted Lasso (2023), dove ha interpretato l’eccentrico calciatore Zava.

In NCIS: Tony & Ziva, Maximilian Osinski entra nell’universo della serie nei panni di Boris, un abile hacker responsabile della programmazione del 9.4, a causa del quale prendono vita tutte le loro nuove sventure.

James D’Arcy è Henry

James D’Arcy è Henry in NCIS Tony & Ziva

Nello spin-off NCIS: Tony & Ziva, James D’Arcy interpreta Henry, un alto funzionario dell’Interpol e grande amico di Tony, che ad un certo punto, però, sembra nascondere qualcosa.

James D’Arcy recita sullo schermo dalla fine degli anni ’90, ma probabilmente lo conoscete soprattutto per film come Dunkirk (2017) e Oppenheimer (2023).

In televisione, D’Arcy è noto per il ruolo di Edwin Jarvis in Agent Carter (2015–2016), personaggio che ha poi ripreso in Avengers: Endgame (2019). Tra i suoi altri crediti televisivi spiccano Broadchurch (2015), Homeland (2018) e il thriller sci-fi di Apple TV+ Constellation (2024).

Nassima Benchicou è Martine

Nassima Benchicou in NCIS Tony & Ziva

Nassima Benchicou è diventata famosa in Francia grazie al ruolo da protagonista nella serie per ragazzi ASKIP, le collège se la raconte (2020–2023). Il pubblico americano, invece, la conosce soprattutto per Emily in Paris (2021) e The Walking Dead: Daryl Dixon (2024).

In NCIS: Tony & Ziva, Benchicou interpreta Martine, ex agente della Direzione Generale per la Sicurezza Esterna (DGSE) francese e attualmente pare agente dell’Interpol. È stata lei a commissionare a Boris la programmazione del 9.4.

Terence Maynard è il Dr. Lang

Terence Maynard in NCIS Tony & Ziva

Terence Maynard ha avuto una carriera dinamica nel Regno Unito, recitando in serie come Dream Team (2002–2004), Young Dracula (2006–2008), Coronation Street (2014–2015), The Witcher (2019–2023) e Ridley (2022–2024).

Ora, Maynard è entrato a far parte del mondo di NCIS nei panni del dottor Lang, un esperto terapeuta che segue Ziva da quanto è tornata a Parigi, per aiutarla ad affrontare e superare il suo disturbo da stress post-traumatico.

NCIS Tony & Ziva: un cast che unisce passato e futuro

Il cast di NCIS Tony & Ziva rappresenta un perfetto equilibrio tra la nostalgia per i fan storici e la novità per il pubblico internazionale. Michael Weatherly e Cote de Pablo sono il cuore pulsante della serie, ma i nuovi ingressi promettono di dare ulteriore profondità e sviluppi imprevedibili alla trama.