I fan si chiedono se ci sarà una stagione 2 di NCIS Tony & Ziva. Michael Weatherly, Cote de Pablo e lo showrunner John McNamara hanno parlato del futuro della serie. Ecco tutte le anticipazioni.

Le parole di Michael Weatherly e Cote de Pablo sul futuro di NCIS Tony & Ziva

Dopo l’attesissimo debutto su Paramount+, lo spin off NCIS: Tony & Ziva ha riacceso l’entusiasmo dei fan storici del franchise. Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno riportato in vita i loro amati personaggi, Tony DiNozzo e Ziva David, regalando una nuova avventura ambientata in Europa. Ma la domanda che tutti si pongono è una sola: ci sarà una seconda stagione di NCIS Tony & Ziva?

Ad oggi il futuro della serie TV su Paramount+ è ancora da stabilire. In un’intervista a TV Insider, Michael Weatherly ha messo in chiaro che le storie da raccontare non mancano per una stagione 2 di NCIS Tony & Ziva:

“Se ci saranno stagioni future, ci sono un milione di storie da raccontare. La complessità aggiunta di questa straordinaria Tali… sarebbe interessante vedere com’è una piccola Ziva di 16 anni. Possiamo girare in Giappone? Andiamo.“

Cote de Pablo, più cauta ma non meno entusiasta, ha preferito concentrarsi sull’esperienza vissuta durante la prima stagione di NCIS Tony & Ziva:

“Preferisco vivere ciò che sta accadendo. Stiamo facendo tutto con rispetto e amore, e ci stiamo mettendo il cuore. Questo è stato un nostro sogno da tanto tempo.” L’attrice ha poi ampliato il proprio pensiero in un’altra occasione, sempre a TV Inisider:

“Penso che saremmo fortunati a poter interpretare questi personaggi ancora a lungo… La prima stagione è stata come un sogno. È stato davvero divertente tornare a rivisitarli. Non sappiamo dove ci porterà questa strada. Io e Michael abbiamo sentito che lo dovevamo ai fan. Siamo davvero felici che tutto questo sia successo.“

La posizione dello showrunner John McNamara

Anche lo showrunner John McNamara ha scelto di mantenere i piedi per terra, senza sbilanciarsi troppo sul futuro della serie. Sempre a TV Insider, ha dichiarato:

“Cerco di non vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Sono concentrato solo sul finire al meglio questa stagione. Poi dipenderà tutto dai fan, dagli abbonati di Paramount+ e, in ultima analisi, da Paramount e CBS. È la loro proprietà e il loro investimento.“

Le sue parole confermano che il destino di NCIS: Tony & Ziva 2 sarà strettamente legato al successo di pubblico e alle decisioni dei network.

Al momento, dunque, non c’è un annuncio ufficiale su una seconda stagione di NCIS Tony & Ziva, ma le dichiarazioni dei protagonisti fanno ben sperare. Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno espresso il loro desiderio di continuare, mentre Paramount+ e CBS valuteranno i risultati di ascolto e il gradimento dei fan.

La prima stagione è stata accolta con grande entusiasmo, posizionandosi in vetta alla classifica degli show più visti della piattaforma in diversi Paesi, compresa l’Italia, e questo potrebbe giocare un ruolo chiave nel rinnovo. In attesa di conferme ufficiali, i fan possono continuare a seguire le nuove avventure di Tony e Ziva su Paramount+.