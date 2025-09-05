NCIS Tony & Ziva, la reunion del 2020 mostrata nella 1×01

Il debutto di NCIS Tony & Ziva su Paramount+ Italia ha riportato sullo schermo una delle coppie più amate del franchise. Nella 1×01 assistiamo finalmente al primo incontro tra Tony DiNozzo e Ziva David dopo anni di separazione. L’ultima volta che i fan li avevano visti in scena insieme nella serie madre era stato nel 2013 (per l’Italia ufficialmente nel 2014).

La storia, come ricordano gli spettatori di lunga data, si era complicata due anni dopo. Ziva era stata costretta a lasciare la figlia Tali alle cure di Tony, che solo allora aveva scoperto di essere padre, per proteggerla da una donna di nome Sahar, intenzionata a eliminare lei e chiunque le fosse vicino.

Fingendo la propria morte, Ziva aveva scelto di vivere nascosta, tenendo all’oscuro anche DiNozzo, con l’unico obiettivo di neutralizzare la minaccia e tornare poi a casa dalla sua famiglia. Veniamo a sapere tutto questo nella stagione 17 di NCIS, quando la stessa Ziva rivela anche che nel frattempo Tony aveva scoperto fosse viva ed era riuscito a rintracciarla. La presenza di Sahar, però, rendeva ancora troppo pericoloso un ricongiungimento. Solo nell’episodio 17×11, grazie all’aiuto di Gibbs e della squadra, Ziva riesce a liberarsi della sua nemica, aprendo finalmente la strada alla reunion.

La 1×01 di NCIS Tony & Ziva mostra proprio quel momento tanto atteso. In un video datato 18 gennaio 2020, registrato da Tony, vediamo Ziva scendere da un aereo dei Marines e correre ad abbracciare Tali. Sullo sfondo, Tony riprende la scena con il cellulare, visibilmente emozionato. L’incontro si trasforma subito in uno scambio toccante:

«Piangi?» chiede Ziva.

«Sì. Anche tu… dentro di te», risponde Tony.

«È vero, e ce lo meritiamo, non credi?» replica lei.

«Sì, eccome se ce lo meritiamo», conclude DiNozzo, prima di lasciarsi andare in un bacio attesissimo dai fan.

Il resto del video viene mostrato in un momento successivo, durante una seduta di Ziva dal suo psicologo. Vediamo che, mentre la donna e Tali, finalmente riunite e felici, camminano sulla pista dell’aeroporto, una bombola di metallo cade a terra con un forte tonfo. Ziva interpreta il rumore come uno sparo: istintivamente afferra la pistola e inizia a puntarla freneticamente verso un assalitore che in realtà non c’è.

Con i militari nelle vicinanze che le puntano le armi addosso, si rende conto dell’errore. Depone la pistola e si stende a terra sull’asfalto, guardando verso una Tali confusa. In quel momento, racconta allo psicologo, ha capito di aver bisogno di terapia per affrontare il disturbo post-traumatico da stress accumulato in anni di fuga e di vita sotto minaccia.

I primi tre episodi alternano presente e passato, con flashback che ricostruiscono i cinque anni trascorsi da quel ricongiungimento e flashforward legati a una missione in cui i due dovranno dimostrare la loro innocenza in un furto multimilionario.

Nel presente, invece, li ritroviamo in nuove vite: Tony dirige un’agenzia di sicurezza informatica, Ziva gestisce una scuola di lingue per i figli dei dipendenti dell’ambasciata francese. Non sono una coppia, ma insieme cercano di fare del loro meglio per crescere Tali, ormai dodicenne. NCIS Tony & Ziva è disponibile su Paramount+ Italia, con un nuovo episodio ogni settimana.