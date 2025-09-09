Michael Weatherly e Cote de Pablo hanno provato ad ipotizzare quando Tali, la figlia di Tony e Ziva di NCIS, è stata concepita

Michael Weatherly e Cote de Pablo rivelano quando secondo loro è stata concepita Tali in NCIS

Uno dei più grandi misteri che ha accompagnato i fan di NCIS per anni riguarda Tali, la figlia di Tony DiNozzo e Ziva David. La sua esistenza è stata rivelata solo due anni dopo l’addio di Ziva alla squadra, lasciando tutti a chiedersi: quando è stata concepita la bambina?

Nella premiere in due parti dell’undicesima stagione, che ha segnato l’addio dell’attrice, Tony raggiunge Israele per cercare di convincere Ziva a tornare negli USA con lui. I due, però, non riescono a trovare un punto d’incontro. Ziva decide, infatti, di restare. A suggellare il loro addio all’aeroporto, un bacio, il primo in cui i due non sono sotto copertura.

La domanda sulle circostanze del concepimento di Tali è stata recentemente posta agli stessi Michael Weatherly e Cote de Pablo, oggi di nuovo insieme per lo spin off NCIS: Tony & Ziva. Intervistati da TVLine, i due attori hanno affrontato il tema senza però dare una risposta certa.

Cote de Pablo ha ammesso: “Secondo me è stato poco prima [del loro addio sulla pista dell’aeroporto], credo proprio esattamente prima di quel momento”. Una teoria che si rifà all’intensità di quella scena, tra le più amate dai fan della serie.

Michael Weatherly, invece, ha preferito scherzare, come nel suo stile: “Ricordi quando eravamo fuori tra tutti quegli alberi?” ha detto sottintendendo che era successo sotto quelle piante. “Beh, è successo solo una volta: ha tirato e segnato, centro pulito”.

La risposta dell’attore fa riferimento ad una scena dell’episodio 11×02. Tony accompagna Ziva in un campo di ulivi (o forse erano arance?) per seppellire la lista dei suoi nuovi desideri, un rituale legato all’infanzia della donna.

Resta quindi un alone di mistero, alimentato da risposte ambigue e da battute, sulla questione. Tuttavia, alcuni dettagli potrebbero emergere proprio nella prima stagione del nuovo spin off. Nel frattempo, i fan possono continuare a fantasticare sull’incontro che ha portato alla nascita di Tali, simbolo dell’amore tra Tony e Ziva di NCIS.